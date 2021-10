Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne, secondo alcune indiscrezioni che vedono Isabella Ricci di nuovo al centro della polemica.

La puntata che andrà in onda oggi a Uomini e Donne è ricca di colpi di scena e di brutte e belle notizie. In queste puntate abbiamo assistito al tira e molla tra Ida e Marcello che è poi finito con l’allontanamento tra i due e il gavettone di Tina Cipollari a Gemma, assistiamo alla centralità di un’altra dama: Isabella Ricci.

Isabella assente in studio, Roberta indecisa e Matteo sceglie

Al centro della puntata che andrà in onda oggi, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe esserci Isabella Ricci che non è presente in studio. Non è ancora stato svelato il motivo per cui la dama non si è presentata a Uomini e Donne ma in molti ipotizzano che potrebbe aver abbandonato il dating show. L’ultima volta, infatti, l’imprenditrice è stata attacca per al centro studio da Armando, Gianni e Gemma e potrebbe non averla presa bene. La puntata continua con la tronista Roberta che sembra essere molto indecisa tra due pretendenti: Samuele e Luca. Andrea Nicole invece, sembra sempre più presa dal corteggiatore Ciprian e la loro complicità è all’occhio di tutti. L’opinionista Gianni Sperti però, non si fida ancora di lui e lo reputa falso. Altro colpo di scena che dovrebbe andare in onda nella puntata del 25 ottobre, è la scelta di Matteo che sempre più preso da Noemi, decide di sceglierla e di porre subito fine al trono.