Ormai il duello è fisso tra i due programmi della prima serata delle reti Mediaset e Rai.

Ormai è chiaro a tutti che il Grande Fratello Vip, soprattutto il venerdì sera, sia in grande difficoltà a causa della rivalità con il programma di casa Rai Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Alfonso Signorini le ha tentate tutte: scontri tra i concorrenti, tradimenti, rivelazioni scioccanti, scene strappalacrime, teatrini divertenti e chi più ne ha più ne metta. Sarà riuscito questa volta secondo voi ad avere più ascolti rispetto alla trasmissione Rai? Scopriamolo insieme.

La risposta è abbastanza intuibile: ovviamente no. Tale e Quale show si conferma primo in classifica con il 21,60% di share e il sostegno di ben 4.116.000 telespettatori. Il Grande Fratello Vip è al solito secondo posto con un punteggio di 18,24% e seguito da un pubblico di 2.678.000 persone. Terzo scalino per il film d’azione Peppermint su Italia 1, che conquista uno share del 6,31% e 1.329.000 telespettatori. Seguono in classifica il film Hammamet su Rai 3, Fratelli di Crozza su canale 9 con un buon risultato e infine la serie televisiva medica The Good Doctor, trasmessa su Rai 2.

Sembra proprio che non ci siano più speranze per il Grande Fratello Vip di superare, o perlomeno pareggiare, il colosso condotto da Carlo Conti. Pensiamo che nemmeno il miracolo di Natale possa salvarli.

I dati dello share sono riportati da tvblog.it