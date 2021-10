Aurora Giovinazzo è la protagonista di Anni da cane: dal cast alla trama, tutto sul film di Amazon Prime Video.

La produzione di film e serie TV di Amazon Prime Video è sempre molto ricca e tra le novità di ottobre 2021 c’è anche Anni da cane. Il film è disponibile sulla celebre piattaforma streaming da venerdì 22 ottobre ed è una commedia young-adult diretta da Fabio Mollo, il regista anche di alcuni episodi di serie TV come Curon e Masantonio – Sezione scomparsi. Al film ha collaborato anche Achille Lauro che non solo compare in un cameo, ma ha anche scritto una canzone apposta per la pellicola: Io e Te. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Anni da cane.

Anni da cane: la trama del film

La protagonista principale di Anni da cane è Stella, un’adolescente che, in seguito a un incidente stradale in cui rimane coinvolto anche un cane, si convince che la sua età vada calcolata come quella dei cani: ogni anno ne vale sette.

Aurora Giovinazzo

Quando sta per compiere sedici anni è convinta quindi di essere centenaria e di essere quindi ormai prossima alla morte: per questo motivo decide di stilare una lista di tutte le cose da fare, le esperienze da vivere, prima di morire. L’incontro con Matteo, un ragazzo suo coetaneo molto timido e introverso, stravolgerà però completamente la sua vita e i suoi programmi.

Anni da cane: il cast del film

A interpretare il ruolo di Stella è Aurora Giovinazzo, attrice che ha anche lavorato in Freaks Out, La classe degli asini e Una casa nel cuore. Nel cast di Anni da cane sono inoltre presenti Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Lucia Maria Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formicano e Sabrina Impacciatore.

Come già detto in precedenza, appare in un cameo anche Achille Lauro. Non è la prima volta che il cantante appare in un film, sempre nei panni di se stesso lo si era visto anche in Ritorno al crimine.