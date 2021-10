Crash Landing on You è stata una delle prime serie tv riuscite ad attirare l’attenzione di un pubblico internazionale.

In ordine di tempo, Squid Game è l’ultimo dei grandi successi “made in Korea” divenuti popolari a livello internazionale. Già in passato erano, infatti, uscite delle produzioni apprezzate su scala globale, tra cui Crash Landing on You. La serie, originariamente mandata in onda dal 14 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020 su tvN, ha conosciuto la popolarità mondiale grazie a Netflix. Il colosso dello streaming vi aveva riconosciuto del potenziale e le promesse sono state tutto fuorché disattese. Ecco, dunque, la trama, il cast, il trailer e le location dello show.

Crash Landing on You: la trama della serie tv

Fonte foto: https://www.facebook.com/CrashLandingOnYou/

Se vi piacciono le storie romantiche e tormentate, il k-drama vi conquisterà. Ecco la sinossi ufficiale: “Yoon Se-ri è una ricca ereditiera che, mentre si esercita nel parapendio, oltrepassa a causa del forte vento il confine con la Corea del Nord. Non sapendo come ritornare in patria, incontra il giovane ufficiale Ri Jeong-hyuk, che si offre di aiutarla e di proteggerla; i due si innamorano, sebbene tra i loro paesi sia presente una costante e reciproca tensione”. L’arco narrativo si conclude nel primo ciclo di episodi, sicché una seconda stagione non è mai stata girata.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Crash landing on you: il cast

Scritta da Park Ji-eun, la serie è diretta da Lee Jeong-hyo e vede come attori protagonisti Son Ye-jin e Hyun Bin, rispettivamente Yoon Se-Ri e Ri Jeong-hyeok nelle vicende narrate. Seo Ji-hye rappresenta Seo Dan, ricca ereditiera e promessa sposa di Jeon-hyek (che però non la ama), mentre Kim Jung-hyun impersona Gu Seung-jun, un imbroglione intelligente, affascinante ma povero.

Il cast principale di Crash Landing on You è completato da Yang Kyung-won (nei panni di Pyo Chi-su), Lee Sin-young (Park Kwang-beom), Yoo Su-bin (Kim Ju-meok), Tang Joon-sang (Geum Eun-dong). Per quanto riguarda la realizzazione, se ne sono occupate le società Studio Dragon e Culture Depot, con Um Hyun-gi, Jang Young-woo, Lee Ji-hyun e Kang Jin-i a ricoprire la carica di executive producer.

Crash Landing on You: il trailer

Netflix Asia ha diffuso su YouTube il trailer ufficiale della miniserie, sottotitolato in lingua inglese. Ecco il filmato:

Le location di Crash Landing on You

Provare a ricreare una Corea del Nord credibile non è stata una passeggiata. Le riprese sono avvenute principalmente in Corea del Sud: ad esempio il villaggio del capitano Ri è riprodotto a Taean, a tre ore di viaggio da Seoul. Il dolce momento del picnic che Yoon Se-Ri condivide coi soldati ha luogo sull’isola di Binae a Chunju.

La scena di Ri Jeong Hyeok intento a suonare la canzone composta per il fratello è, invece, ambientata in Svizzera, sul molo del lago di Brienz, Iseltwald. Infine, la Mongolia ha effettivamente fatto da cornice alla notte passata da Yoon Se-ri e Ri Jeong Hyeok in un campo.