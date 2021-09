Tra le novità di Netflix del 2021, per quanto riguarda le serie TV, c’è Squid Game: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere.

L’arrivo su Netflix di Squid Game era inizialmente passato un po’ inosservato (i nove episodi della prima stagione sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 17 settembre) la serie TV coreana ha però impiegato pochissimo tempo per conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Ma di che cosa parla Squid Game? Chi sono gli attori e le attici che vi lavorano? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Squid Game: la trama della serie TV

Squid Game è ambientata nella Seul dei giorni nostri. Il protagonista è Song Gi-hun, un uomo disperato che vive con la madre malata dopo essere stato lasciato dalla moglie, pieno di debiti a causa della sua dipendenza dal gioco, con una figlia che sta per lasciare la Corea del Sud per trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla madre e al patrigno.

Squid Game

Song Gi-hun decide di partecipare così ai Squid Game, senza sapere però esattamente cosa siano, per cercare di vincere l’importante somma di denaro in palio che potrebbe fargli cambiare la vita.

Il protagonista si ritrova così insieme ad altri 456 partecipanti, uomini e donne disperati come lui, a partecipare a una serie di giochi banali, come 1, 2, 3 stella, ma mortali: chi perde viene infatti ucciso. Squid Game è un gioco di sopravvivenza dove non manca la violenza gratuita.

Squid Game: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Squid Game, Song Hi-hun, è interpretato da Lee Jung-jae, attore poco noto in Italia. Tra i protagonisti della serie TV il più celebre nel nostro Paese è sicuramente Lee Byung-hun, che abbiamo potuto vedere anche in Red 2, Terminator Genisys, I magnifici 7, L’impero delle ombre e nella serie TV Mr. Sunshine.