Squid Game è una delle serie TV Netflix di maggiore successo del 2021. E’ ambientata in Corea del Sud: ecco quali sono le location.

La serie TV per eccellenza dell’autunno 2021 è Squid Game. Su Netflix la serie coreana ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, superiore anche a quello che dalla piattaforma streaming si aspettavano: i nove episodi della prima stagione sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming il 17 settembre ma i numeri fatti registrare in termini di ascolti, dopo le prime settimane, sono già straordinari. In questo articolo vediamo ora quali sono le location dove è stata girata Squid Game.

Squid Game: le location della serie TV

Squid Game è ambientato in Corea del Sud, la storia ha inizio nella capitale, Seul, ma in realtà le riprese dei novi episodi della prima stagione si sono in realtà svolte a Daejeon, la quinta città più grande dello stato asiatico che è anche conosciuta come la Silicon Valley asiatica.

Squid Game

Molti dei set utilizzati per le riprese, come quelli dei vari giochi mortali che i vari protagonisti di Squid Game devono affrontare, sono stati realizzati apposta per la serie TV. Se vi dovesse capitare di visitare Daejeon non troverete quindi molto luoghi famigliari già visti su Netflix.

Squid Game: la trama e il cast della serie TV

Il protagonista di Squid Game è Song Gi-hun, un uomo disperato e pieno di debiti che si ritrova così insieme ad altri 456 partecipanti a partecipare a una serie di giochi giochi sadici: chi perde viene infatti ucciso, chi invece ha la possibilità di intascare un’importante somma di denaro.

Il protagonista principale della serie TV, Song Hi-hun, è interpretato da Lee Jung-jae, attore poco noto in Italia. Tra i protagonisti della serie TV il più celebre nel nostro Paese è sicuramente Lee Byung-hun, che abbiamo potuto vedere anche in Red 2, Terminator Genisys, I magnifici 7, L’impero delle ombre e nella serie TV Mr. Sunshine.