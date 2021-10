Da martedì 5 ottobre su Real Time va in onda Matrimonio a prima vista 7: dalle anticipazioni alle coppie, tutto sul programma.

A partire da martedì 5 ottobre 2021, anche chi non è abbonato a Discovery Plus può vedere Matrimonio a prima vista 7. Lo show, dopo aver debuttato in anteprima sulla piattaforma streaming a partire dallo scorso 4 luglio, arriva infatti in TV e in chiaro su Real Time. Come sempre i protagonisti del reality sono tre coppie di sconosciuti che potrebbero formare una coppia perfetta: vengono selezionati grazie all’ausilio di un team di esperti e la prima volta che si incontrano è proprio sull’altare, nel giorno del loro matrimonio.

Matrimonio a prima vista 7: le coppie

Le tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista 7 sono quelle composte da Martina Manoni e Davide Graceffa, Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi.

Per quanto riguardo il team di esperti chiamati a comporre le coppie, sono stati confermati la sessuologa Nada Loffredi e il sociologo Mario Abis. Al posto delle psicoterapeuta Fabrizio Quattrini in Matrimonio a prima vista 7 troviamo il Life coach Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 7: spoiler e anticipazioni sulle scelte finali

Come detto in precedenza, Matrimonio a prima vista 7 è andato in onda a partire dal 4 luglio su Discovery Plus, è possibile sapere ancora prima del debutto in chiaro su reality quali sono le scelte finali dei protagonisti. Per chi non lo sapesse, infatti, dopo alcune settimane di convivenza, le tre coppie di neo-sposi dovranno decidere se restare insieme o se invece separarsi.

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi hanno deciso di continuare il loto matrimonio, superando anche qualche momento di tensione. Niente da fare invece per le altre due coppie: sia quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa che quella composta da Dalila Cantagallo e Manuel Felici hanno infatti deciso di separarsi.