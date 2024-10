Vincitore di un Premio Oscar, protagonista di tante pellicole di grande successo: ecco tutti i migliori film di Al Pacino.

È stato l’indimenticabile Michael Corleone in Il Padrino ma è stato anche Tony Montana in Scarface. E poi ha interpretato anche tanti, tantissimi altri ruoli iconici, tanto da diventare una delle più grandi star di Hollywood. Non è un caso se per nove volte è stato candidato a vincere il Premio Oscar, riconoscimento che gli è stato assegnato nel 1993 per la sua magnifica interpretazione in Scent of a Woman – Profumo di donna. Anche se non lo abbiamo ancora nominato, è chiaro a tutti di chi stiamo parlando: Al Pacino. Vediamo allora quali sono tutti i suoi miglior film.

I migliori film di Al Pacino

L’esordio nel mondo del cinema di Al Pacino è avvenuto nel 1969, quando ha recitato in Me, Natalie di Fred Coe. Due anni dopo ha avuto il suo primo ruolo da protagonista principale in Panico a Needle Park ma il grande successo è arrivato nel 1972 quando ha interpretato il ruolo di Michael Corleone nel capolavoro di Francis Ford Coppola: Il Padrino, ruolo che ha mantenuto anche negli altri due capitoli della trilogia.

Al Pacino

Tra Il Padrino e Il Padrino – Parte II, ha vestito i panni anche di Frank “Paco” Serpico nel celebre Serpico di Sidney Lmet. Nel 1983 Al Pacino è tornato a vestire i panni del gangster, stavolta recitando in Scarface di Brian De Palma, dove ha interpreto il protagonista, Tony Montana. Con Brian De Palma ha poi lavorato anche nel 1993 quando ha interpretato Carlito Brigante nel celebre Carlito’s Way.

Altro ruolo molto celebre interpretato da Al Pacino è quello del coach Tony D’Amato in Ogni maledetta domenica: il suo discorso motivazionale alla squadra è diventato celeberrimo. Al Pacino ha anche recitato in L’avvocato del diavolo, La regola del sospetto, C’era una volta a… Hollywood, The Irishman e House of Gucci, oltre ovviamente al già citato Scent of a Woman – Profumo di donna.