Cos’è l’angina pectoris: cause, sintomi e cura della malattia di Antonello Fassari

L’angina pectoris è una malattia seria, che non va ignorata: vediamo cos’è e quali sono le cause, i sintomi e la cura.

Una malattia potenzialmente letale, che non va sottovalutata fin dal primo campanello d’allarme. Stiamo parlando dell’angina pectoris, una patologia causata da una scarsissima ossigenazione del muscolo cardiaco. Vediamo cos’è, le cause, i sintomi e, soprattutto, la cura.

Angina pectoris: cos’è, cause e sintomi

“Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita“: così Antonello Fassari parlava dell’angina pectoris, ospite del programma La volta buona. A distanza di qualche tempo, l’attore, celebre per aver interpretato Cesare nella serie tv I Cesaroni, è morto.

L’angina pectoris è una malattia causata dal ridotto apporto di sangue e ossigeno al cuore, generalmente dovuto a un restringimento di una o più arterie coronarie. Si manifesta con un dolore oppressivo al torace, che può irradiarsi lungo la schiena, il braccio sinistro, il collo e la mandibola. La patologia può presentarsi sia in condizioni di stress, quindi legata a movimenti come la corsa o uno sforzo, che a riposo. Quest’ultima forma è la più grave.

Come si cura la malattia al cuore

L’angina pectoris è una malattia seria, che non deve mai essere sottovalutata. Può causare, infatti, l’infarto del miocardio, ossia alla morte di una parte del tessuto cardiaco. E’ fondamentale intervenire il prima possibile, specialmente quando il quadro clinico è già compromesso da altre problematiche, come: ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, cardiopatia e obesità.

Dopo la diagnosi, i pazienti affetti da angina pectoris vengono trattati con una terapia farmacologica a base di antiaggreganti, beta-bloccanti, ACE-inibitori e statine. Eventualmente, i medici potrebbero anche optare per un intervento chirurgico di angioplastica, volto ad applicare uno stent o di by-pass.