In ogni atomo dei Negrita, il significato: “Prendi al volo e metti via”

Qual è il significato di In ogni atomo dei Negrita? La canzone, uscita più di venticinque anni fa, è ancora attuale come non mai.

Tra le canzoni più famose dell’intera produzione discografica dei Negrita c’è In ogni atomo. Un brano rock, che invita gli ascoltatori a non mollare mai, a superare le difficoltà aggrappandosi alle cure delle persone che sanno amare. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

In ogni atomo dei Negrita: il significato della canzone

Uscita nel 1999, In ogni atomo dei Negrita è contenuta all’interno dell’album Reset. La canzone, considerata un simbolo dell’intera discografia della band, ha una melodia rock che entra in testa fin dal primo ascolto. Non è solo la musica, però, ad essere attrattiva, ma anche il testo, che celebra le persone che non mollano mai.

“Che chi mangia polvere

lascia i denti mordere

perché quelli come noi

non li schiacceranno mai“.

Bisogna sempre lottare, fino alla fine. Certo, i rischi vanno presi in considerazione, ma quando si hanno buone carte tra le mani non si può passare la mano. Il paragone con il gioco è calzante.

“E se ti abbandonerai

io ti curerò

Medicine come noi

non le inventeranno mai“.

La sconfitta va messa in conto, potrebbe accadere, ma anche se fosse non bisogna temere: ci sarà qualcuno pronto a tendere la mano. D’altronde, in due le sfide si superano meglio. In ogni atomo dei Negrita invita gli ascoltatori a non riflettere eccessivamente sulle decisioni da prendere, ad agire d’impulso e a non focalizzarsi troppo sugli enigmi della vita perché si rischia di sciupare tutto con le proprie mani.

Ecco il video di In ogni atomo dei Negrita:

In ogni atomo dei Negrita: il testo della canzone

Hai le carte e passi

giocati i tuoi assi

punta pure ciò che hai…

Continua per il testo integrale