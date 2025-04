“Abbiamo questioni in sospeso”: il video di Emma e Stefano dietro le quinte

Protagonisti di una grande amicizia, Stefano De Martino ed Emma Marrone sono diventati virali per un video dietro le quinte di ‘Stasera tutto è possibile’.

Dopo il recente avvistamento che ha riacceso i rumors sul loro conto, Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati sulla bocca di tutti. Il motivo? Un video davvero curioso condiviso sui social in queste ore che riguarda quanto accaduto nel backstage di ‘Stasera tutto è possibile’ dove la cantante sarà ospite dell’amico conduttore.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Emma Marrone

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati, nel corso degli anni, protagonisti di diversi rumors per quanto concerne il loro rapporto. Dopo essere stati coppia ad Amici, i due sono rimasti in buoni rapporti e non hanno fatto mancare, in varie occasioni, di farsi vedere insieme, per lavoro ma anche semplicemente per una cena in amicizia.

Di recente, gli ultimi avvistamenti avevano alimentati ipotesi sul presunto ritorno di fiamma che, va detto, sembra per ora escluso. Ad ogni modo, i due, come “coppia”, hanno di nuovo fatto parlare per un recente video che li ha visti protagonisti dietro le quinte di ‘Stasera tutto è possibile’, trasmissione guidata da De Martino dove la Marrone sarà ospite.

“Questioni in sospeso”: il video

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Rai 2 è stato possibile vedere un video decisamente simpatico che riguarda appunto la partecipazione di Emma al programma ‘Stasera tutto è possibile’. Nel filmato De Martino scherza con l’amica che, dal canto suo, vorrebbe in cambio un regalo e gli ricorda che tra loro ci sono “questioni in sospeso”.

La clip pubblicata è presto diventata virale e ha messo in evidenza la grande amicizia e complicità che è rimasta tra i due nonostante i trascorsi amorosi insieme non andati a buon fine. Siamo sicuri che durante la puntata del programma se ne vedranno delle belle tra loro.