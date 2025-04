Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni. Mai visto, ma lo mantengo”

L’amore per sua moglie, la famiglia e anche il figlio, riconosciuto ma mai visto. Alessandro Borghese si è raccontato a tuttotondo.

Siamo abituati a vedere in tv con il suoi programma sulla ristorazione dove non ha mai fatto mancare di raccontare aneddoti spesso anche piuttosto esilaranti. Stiamo parlando di Alessandro Borghese che a Il Giorno ha rilasciato una interessante intervista relativa anche alla sua vita privata tra la famiglia e il figlio 19enne mai incontrato fino ad oggi.

Alessandro Borghese: l’amore con Wilma e la famiglia

Il lato nascosto di Alessandro Borghese riguarda la sua famiglia. Infatti, da anni, il noto chef e volto della tv è felicemente sposato con Wilma, con la quale ha recentemente festeggiato i 17 anni di nozze. In questo senso, Borghese ha raccontato il primo incontro tra loro e persino quale sarebbe il loro segreto di coppia.

Alessandro Borghese – www.donnaglamour.it

“Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica”, ha spiegato Borghese a Il Giorno sul primo incontro con colei che sarebbe poi diventata sua moglie. “Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al ‘Tg rosa’, A ‘Ok, il prezzo è giusto’. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata“.

E su quello che sarebbe il segreto di coppia, o meglio, i segreti, lo chef ha chiamato in causa le loro due figlie. “Ma forse il segreto è stato questo. Abbiamo due figlie stupende: Arizona, nata nel 2012 e Alexandra nel 2016. Io sono gelosissimo delle mie figlie”.

Il figlio mai incontrato

Altro capitolo riguarda un altro personaggio della vita di Borghese: un figlio di 19 anni mai incontrato. “Si, non è un segreto. Ha 19 anni”, ha detto lo chef. “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo”. Sulla questione, però, Borghese non ha voluto dire di più: “Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare”, ha aggiunto spiegando di averlo visto solo in foto su internet.