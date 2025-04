Caterina Balivo cambia look e stupisce tutti: “Vi piaccio?”

Traformazione per Caterina Balivo che ha deciso di stupire tutti e mostrarsi con un nuovo look che riguarda il colore dei capelli.

Caterina Balivo, dopo le recenti polemiche in merito all’Eurovision Song Contest, ha deciso di dare una svolta al suo look, e lo ha fatto in grande stile. La celebre conduttrice televisiva, che accompagna milioni di italiani nel pomeriggio di Rai 1 con ‘La Volta Buona’, si è mostrata su Instagram e poi nella diretta del programma con un nuovo colore di capelli per il quale ha chiesto un parere ai tanti seguaci.

Caterina Balivo seguitissima tra social e tv

Il nome di Caterina Balivo è sempre sulla cresta dell’onda grazie alla sua conduzione spesso sopra la righe e, alle volte, curiosa, de ‘La Volta Buona’, ogni pomeriggio su Rai 1 dal lunedì al venerdì. La presentatrice, al netto di una grandissima spontaneità, casca spesso in gaffe che diventano virali sul web e delle quali si parla lungamente.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Proprio grazie a questo suo approccio sempre sincero e spontaneo, va detto, la Balivo ha costruito la sua carriera che, al netto di qualche haters, le ha dato modo di essere tra i volti più apprezzati del panorama del piccolo schermo. Anche per questo, il recente “cambiamento” ha suscitato grande attenzione.

Il cambio look: le immagini

Come anticipato, la Balivo ha deciso di cambiare il proprio look e, precisamente, di cambiare il suo colore di capelli con un audace e brillante “rosso cherry”, che ha subito conquistato i fan.

A corredo delle foto condivise in un post su Instagram, che la ritraggono sorridente e raggiante con la nuova chioma, Caterina ha scritto: “Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi! Mi piaccio e a voi piace questo rosso cherry?” Un post semplice ma d’impatto, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi followers e quella dei telespettatori che l’hanno vista, poco dopo, anche durante la diretta della puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere: in tantissimi hanno commentato con entusiasmo, riempiendo il suo profilo di complimenti e cuoricini. “Sei stupenda!”, “Questo colore ti dona tantissimo!”, “Finalmente qualcosa di diverso, sei favolosa”, sono solo alcuni dei messaggi arrivati in poche ore sotto al post. Il “rosso cherry” sembra aver riscosso grande successo. Staremo a vedere se la scelta durerà a lungo o se, invece, la conduttrice proverà a tornare ad una tonalità più vicina alla sua originale.