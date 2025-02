“Offende gli italiani”, Caterina Balivo non ci sta: polemica verso l’Eurovision

Durante la puntata de ‘La Volta Buona’, Caterina Balivo si è espressa nei confronti della canzone di Tommy Cash all’Eurovision.

Non solo siparietti divertenti a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. Infatti, nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, la conduttrice ha avuto modo di esporre il proprio pensiero su una canzone che andrà all’Eurovision Song Contest in Svizzera tra qualche settimana, quella di Tommy Cash che rappresenterà l’Estonia. Un brano, ‘Espresso macchiato‘, che sta facendo molto discutere.

Tommy Cash all’Eurovision con ‘Espresso macchiato’

Sta facendo molto discutere la canzone di Tommy Cash dal titolo ‘Espresso macchiato‘ che prenderà parte all’Eurovision Song Contest. In particolare, il brano è stato molto chiacchierato per la presenza di numerosi stereotipi sull’Italia. Per esempio, uno dei passaggi più discussi è stato quello che recita: “Me money numeroso. I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso”.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

All’interno del pezzo di Tommy Cash ci sono moltissimi altri passaggi che non sono proprio carini verso il Bel Paese. Si parla di spaghetti ma anche di altri luoghi comuni che hanno suscitato diversi commenti negativi come, per ultimo, quello di Caterina Balivo nel corso della recente puntata de ‘La Volta Buona’, su Rai 1.

Caterina Balivo sbotta contro la canzone di Tommy Cash

La Balivo, come anticipato, si è ribellata all’idea che Tommy Cash partecipi all’Eurovision con un brano che, di fatto, prende in giro l’Italia: “Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”, ha detto. Poi, facendo riferimento al testo della canzone: “La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani“. Insomma, la polemica è servita…