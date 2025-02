Jacqueline Luna Di Giacomo torna ad allenarsi dopo il parto: ecco come è andata

Scarpe da ginnastica, tuta e il gioco è fatto: dopo il parto Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata ad allenarsi e lo ha comunicato ai fan.

Dopo aver dato alla luce il piccolo Enea, Jacqueline Luna Di Giacomo ha iniziato insieme a Ultimo la nuova vita da genitore. La ragazza, nelle ultime ore, ha voluto condividere con i suoi seguaci sui social il ritorno alle attività sportive. La giovane influencer, figlia di Heather Parisi, infatti, è tornata ad allenarsi dopo qualche tempo.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la nuova vita da mamma

La neo mamma Jacqueline Luna Di Giacomo si sta ancora abituando alla nuova vita. La compagna di Ultimo, prima di mostrarsi in queste ore intenta ad allenarsi, aveva parlato di come stesse andando la nuova quotidianità dopo l’arrivo del piccolo Enea. “Non sto uscendo spessissimo queste settimane per ovvi motivi”, aveva detto la ragazza.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

La ragazza aveva quindi sottolineato di non aver ripreso pienamente le sue varie attività anche per motivi di riposo visto che la notte il piccolo Enea non lascia lei e Ultimo troppo tranquilli: “Perché le notti non è che siano particolarmente piacevoli. Ossia, sono piacevoli perché sono momenti che non torneranno mai indietro, bellissimi, svegliarsi, allattare… Però al tempo stesso vorrei farmi una bella dormita”, aveva raccontato solamente poche settimane fa via social.

Il ritorno agli allenamenti dopo il parto

Sempre su Instagram, la bella Di Giacomo ha quindi condiviso un momento di libertà “conquistata” che l’ha vista riprendere gli allenamenti per tenersi in forma. La ragazza, infatti, ha pubblicato sui social media il suo ritorno graduale all’attività fisica dopo la nascita del primo figlio, Enea, avvenuta il 30 novembre 2024. In una storia, la giovane ha utilizzato l’espressione dialettale “chianu chianu“, che significa “piano piano”, per descrivere il suo approccio cauto e progressivo al fitness post-partum. Un nuovo piccolo passo per ritornare alla normalità.