Alfonso Signorini, lacrime in diretta: cosa è successo al GF

Momento di grande emozione al Grande Fratello con Alfonso Signorini che si è commosso in diretta televisiva per un motivo speciale.

Non solo le voci che lo vedono ipoteticamente vicino alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Alfonso Signorini è tornato in queste ore a far parlare di sé per un momento di grande emozione vissuto durante l’ultima diretta del Grande Fratello. Il presentatore, infatti, è rimasto molto colpito per un abbraccio andato in scena tra Iago, concorrente nella Casa, e sua madre, chiamata come ospite ad entrare nella dimora per qualche minuto.

GF, l’incontro tra Iago e sua madre

Durante l’ultima puntata del GF andata in onda su Canale 5, ci sono stati diversi momenti particolari. Uno di questi ha visto protagonisti Iago Garcia e sua madre Carlota, entrata nella Casa per fare una sorpresa al figlio. Tra i due ci sono stati alcuni scambi di dichiarazioni e gesti che hanno generato grande emozione.

La signora Carlota ha emozionato tutti per il grande affetto mostrato al suo Iago. La donna lo ha abbracciato e gli ha confermato la grande stima nei suoi confronti oltre all’orgoglio per come si starebbe comportando in questo reality show. Il grande rapporto madre-figlio ha portato i presenti in studio, Alfonso Signorini compreso, ad emozionarsi.

Alfonso Signorini in lacrime in diretta

Osservando con grande premura l’abbraccio tra la signora Carlota e Iago, infatti, Signorini è parso lasciarsi andare quasi alle lacrime, probabilmente per qualche ricordo legato a sua mamma o in generale alla famiglia. In questo senso, è intervenuta anche Cesara Buonamici che gli ha detto: “Ti vedevo guardare quell’abbraccio della mamma, ti ero molto vicina”. Il presentatore ha quindi risposto: “Lasciamo stare, non devi dirmi queste cose in diretta, divento patetico“. La giornalista ha replicato ulteriormente: “Ma anche io lo devo dire di me stessa perché mi ha commosso”.