Amici, sorpresa nella scuola: allievo eliminato. La decisione dei prof

Sorpresa nella scuola di Amici: dopo un esame davanti ai professori, ecco la decisione per l’allievo, costretto a lasciare il programma.

Verso il Serale di Amici con gli allievi chiamati a dover convicere tutti i professori. Un compito non facile e che nel corso dell’ultimo daytime del programma andato in onda su Canale 5 ha portato, per l’appunto, ad una cocente eliminazione. Un cantante, infatti, Mollenbeck, è stato eliminato dopo un esame davanti ai maestri.

Amici, l’informazione sugli esami ai ragazzi

Nel corso del daytime odierno di Amici, i ragazzi sono stati informati di una particolare decisione della produzione. Tutti gli allievi con indosso la maglia rossa, e quindi a rischio eliminazione, si sarebbero dovuti confrontare da lì a poco con l’esame davanti ai vari professori. A comunicare la situazione è stata Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

“Allora, questa è una comunicazione per voi che avete la maglia rossa. Volevo dirvi che oggi iniziano gli esami”, ha detto la professoressa. Tra i ragazzi è scattata la grande paura visto che, in caso di esito negativo della prova, gli studenti ritenuti non idonei sarebbero stati costretti a lasciare la scuola e l’intero programma. Una situazione che, come anticipato, si è verificata con Mollenbeck.

L’esame di Mollenbeck e l’eliminazione

Il giovane cantante Mollenbeck si è palesato davanti ai vari professori e si è esibito su diversi brani. L’esito, però, non ha convinto i maestri che, dopo aver spiegato le rispettive motivazioni, hanno deciso di eliminarlo. Il ragazzo ci è rimasto molto male e tornando in casetta ha mostrato tutta la sua rabbia con i compagni: “Come è andata? Sono fuori, torno a casa“, ha detto. “Sono una persona che tende ad isolarsi …] però ho trovato in ognuno di voi qualcosa di bello. Vi voglio bene”, ha aggiunto salutando tutti dopo essersi preparato i bagagli per lasciare il reality.