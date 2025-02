Amici, Anna Pettinelli è “l’incubo” di una cantante in vista del Serale

Momenti di grande emozione ad Amici con una allieva che si è sfogata con il suo professore di riferimento in vista del Serale.

Dopo la proposta di Alessandra Celentano che ha cambiato le regole di accesso al Serale di Amici, nella scuola è stato tempo di confronti. Nel corso del recente daytime del programma, alcuni allievi sono stati chiamati dai rispettivi professori per conoscere l’opinione anche degli altri maestri sul loro conto. Tra i “convocati” anche Chiamamifaro.

Amici, Chiamamifaro e l’ipotesi Serale

Si sta avvicinando il Serale di Amici e gli allievi fremono dal desiderio di essere scelti per indossare la felpa dorata che vale l’accesso alla fase conclusiva del programma. Adesso, però, per prendere parte all’appuntamento conclusivo del reality, a ciascun allievo servirà avere il “sì” di tutti i professori della materia di riferimento. In questo senso, nel corso dell’ultimo daytime, Chiamamifaro ha avuto un crollo per “colpa” di Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

La ragazza, ottima cantante, è apprezzata dal suo maestro Rudy Zerbi e anche da Lorella Cuccarini. Ben diverso, invece, il pensiero di Anna Pettinelli che, nel caso in cui si dovesse andare a votare per il Serale, non sembra intenzionata a darle il “sì” che permetterebbe alla ragazza di accedere alla fase conclusiva della trasmissione.

Il confronto con Zerbi e l’incubo Pettinelli

In questo senso, la giovane artista ha spiegato nel faccia a faccia con il sui prof le sue paure e quello che, di fatto, risulta essere “l’incubo” Pettinelli. “La situazione è proprio Nera, il sì di Anna Pettinelli lo vedo difficile in questo momento credo che ora come ora non andrei al Serale, per il suo no”, ha detto Chiamamifaro a Zerbi.

In questo senso, il maestro ha letto alla ragazza i vari commenti degli altri prof e la giovane è scoppiata in lacrime: “Non voglio piangere”. E ancora: “È che mi dispiacerebbe tanto non arrivarci, farò del mio meglio, tutto quello che posso dare lo darò”, ha detto. Staremo a vedere se l’impegno della giovane basterà per convincere la Pettinelli.