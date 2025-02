Amici, la proposta della Celentano per il Serale cambia tutto: allievi spiazzati

Colpo di scena nella scuola di Amici dove una proposta della maestra Alessandra Celentano ha cambiato le regole per le maglie del serale.

Il percorso degli allievi della scuola di Amici continua non senza qualche colpo di scena. L’ultimo è arrivato nel corso del recente daytime che ha visto la maestra Alessandra Celentano far partire una proposta per cambiare le regole dell’assegnazione della maglia per il Serale. Dopo la prima “felpa” dorata già assegnata, ecco la svolta che non è stata presa molto bene dagli studenti.

Amici, la proposta di Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, i ragazzi della scuola sono rimasti molto sorpresi da una decisione della maestra Alessandra Celentano che ha fatto una proposta molto importante in vista del Serale. In particolare, l’insegnante ha chiesto alla produzione che venissero cambiate le regole per l’assegnazione della maglia dorata.

La Celentano, parlando con i ragazzi della scuola, ha spiegato il senso della sua proposta alla produzione. Di fatto, la professoressa ha chiesto di fare in modo che affinché fosse assegnata la maglia del Serale ad un allievo, non fosse sufficiente un solo “sì” del professore competente ma anche quello di tutti gli altri prof della materia. Questo al fine di garantire livello alto e oggettività nella scelta.

La maestra Celentano, in vista dell'ingresso al Serale, ha deciso di fare una proposta alla produzione! #Amici24 pic.twitter.com/DBl9AD2we5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2025

La decisione della produzione e le reazioni

La proposta della Celentano è stata approvata dalla produzione e ha generato tantissime reazioni. “La produzione ha ricevuto la richiesta […]. Per questo motivo la produzione accetta la proposta per quanto riguarda il ballo ma anche il canto. Per accedere al Serale l’allievo deve ricevere il ‘sì’ di tutti e tre i professori della materia”.

A seguito di questa situazione, i ragazzi sono rimasti piuttosto scossi e Nicolò, che aveva ottenuto dalla Pettinelli la maglia del Serale, ha chiesto di rinunciarvi affinché fosse applicato lo stesso criterio di giudizio anche nei suoi confronti. Il cantante non ha ritenuto giusto essere esente da questa situazione. La produzione sembra aver approvato.