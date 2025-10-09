“Sono andata in onda con le corna e con le coliche”: le frasi più iconiche di Antonella Clerici

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Antonella Clerici, conduttrice che trasmette emozione, calore e autenticità in ogni suo intervento.

Conduttrice e giornalista, Antonella Clerici è nel mondo della televisione da moltissimi anni, amata per la sua spontaneità, il suo rapporto sincero con il pubblico e il suo legame con la cucina, la natura e la famiglia. Spesso protagonista di interviste, Clerici si è lasciata andare a numerose osservazioni sull’amore e sulla professione, parlando dritta al cuore dei suoi numerosi ammiratori. Ripercorriamo la sua carriera con alcune sue frasi memorabili.

Le frasi più belle di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha costruito la sua fama non solo sui programmi, ma anche grazie a momenti di grande sincerità, a riflessioni profonde e a frasi che parlano al cuore di chi l’ascolta. Talvolta ha parlato di se stessa, prendendosi in giro e usando l’arma dell’autoironia. Altre volte, invece, si è lasciata andare a riflessioni più toccanti e profonde che hanno emozionato i telespettatori.

Ecco una selezione delle sue parole più belle:

Viviamo in una società che ci invita a essere sempre toniche, a investire su brillanti carriere e a far forza sulla nostra intelligenza e sulle nostre potenzialità. Guai a chi comincia a vedersi brutta e poco attraente solo perché agli ‘enta’ si sostituiscono gli ‘anta’.

Perdere un bambino è un dolore nero e sordo che ti accompagna a ogni passo come un rombo.

Vado sempre dove mi porta il cuore, ma stavolta userò anche la testa. Non valgono le motivazioni economiche perché la gavetta l’ho fatta tutta.

Sono così felice che, a 42 anni, mi sento come una ragazzina al primo amore.

Anch’io ho i miei sogni, che so… la conduzione del Festival di Sanremo. Magari con Michelle Hunziker. Due donne, due bionde, due generazioni a confronto.

Antonella Clerici: le frasi più iconiche

Oltre ai pensieri più profondi, ci sono frasi di Antonella Clerici diventate iconiche, per la loro spontaneità, per momenti di leggerezza, di gaffe o semplicemente per la loro capacità di restare impresse.

Nel corso delle sue trasmissioni, l’amatissima conduttrice ha saputo trasformare piccoli scivoloni in veri e propri momenti goliardici indimenticabili. Ecco una carrellata delle sue uscite più iconiche: