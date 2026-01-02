Rossetti scaduti, non buttarli: così possono avere una seconda vita

I rossetti scaduti, con qualche accortezza, possono essere riutilizzati in modo creativo e sicuro, trasformandosi in alleati per la casa, il fai-da-te e le decorazioni.

I rossetti, come tutti i cosmetici, non sono eterni. Una volta superato il periodo di utilizzo indicato sulla confezione, non dovrebbero più essere applicati sulle labbra. Il riferimento è al PAO, simbolo che indica per quanti mesi un prodotto può essere utilizzato, in modo sicuro, dopo l’apertura, generalmente stabilito tra i dodici e i diciotto mesi. Ciò, però, non significa che, allo scadere, debbano finire automaticamente nel cestino. Prima di smaltirli, si può dare loro una seconda vita. Scopriamo, dunque, qualche idea creativa per riciclare questi prodotti cosmetici.

Come dare nuova vita ai rossetti scaduti: qualche idea originale da considerare

La componente cerosa e i pigmenti dei rossetti sono ingredienti che permettono di utilizzare, in modo creativo, questi cosmetici.

Uno degli utilizzi più apprezzati riguarda la creazione di candele decorative. Sciolto insieme alla cera, il rossetto contribuisce a colorare il composto e a dare un risultato visivamente originale, perfetto per piccoli oggetti d’arredo. C’è, poi, chi sperimenta mescolando più tonalità per ottenere nuove sfumature, colando il prodotto fuso in contenitori vuoti e riutilizzabili.

Un’altra opzione da considerare è trasformarli in balsami colorati e prodotti multiuso per il viso, da applicare su zigomi o palpebre per effetti luminosi temporanei. In questi casi, è fondamentale procedere con cautela, testando il composto su una piccola area della pelle.

I rossetti, poi, possono essere usati come colori a cera per disegni, decorazioni su carta spessa o piccoli lavori artigianali. Non manca nemmeno l’aspetto pratico, perché una minima quantità può servire per ravvivare graffi su superfici in pelle liscia o sintetica, come accessori e calzature.

Quando è meglio rinunciare al riuso

Non tutti i rossetti scaduti, però, sono adatti al riciclo creativo. Se il prodotto emana un odore rancido, ha cambiato colore o presenta grumi anomali, deve essere cestinato, senza esitazioni.

Anche quando l’idea del riutilizzo appare interessante, la sicurezza viene prima di tutto. Un cosmetico deteriorato può rappresentare un rischio, sia per la pelle, sia per l’ambiente domestico.

In tal senso, dunque, è importante osservare attentamente il prodotto e valutarne lo stato. Solo se appare integro e ha superato da poco il periodo consigliato di utilizzo si può pensare ad un impiego alternativo, evitando comunque il contatto diretto con le labbra.

In tutti gli altri casi, per buon senso è meglio rinunciare e procedere allo smaltimento corretto, senza forzare un riuso che potrebbe avere conseguenze indesiderate.