Giochi con i dadi: un elenco di giochi per bambini e adulti, dai più famosi a quelli più divertenti in assoluto.

Quanti giochi con i dadi conosci? Difficile dirlo. I dadi sono in effetti uno degli “oggetti” ludici più famosi e antichi in assoluto, e per questo motivo sono stati utilizzati nel corso della storia per tantissimi giochi diversi. Già conosciuti nell’antico Oriente, erano diffusi anche nella civiltà greca o in quella egizia. Tra gli antichi romani si racconta che un vero appassionato di dadi fosse il primo imperatore romano, Augusto. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che ha da sempre fatto parte della nostra cultura, sia nella loro forma cubica e classica che in altre forme, tonde, con quattro, otto, dodici facce. Ma quali sono i giochi più popolari e divertenti che possono essere fatti con i dadi? Andiamo a scoprire alcuni dei grandi classici da non sottovalutare!

I più famosi giochi con i dadi

Partiamo dai giochi più celebri in assoluto, di quelli che però non si svolgono solo con i dadi. Questi diventano infatti molto spesso solo dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature da utilizzare per andare avanti in giochi di società o da tavolo come i famosi Monopoli, Risiko o anche il più complesso Dungeons & Dragons.

dadi boardgame

Insomma, in praticamente ogni gioco da tavolo si fa utilizzo di dadi, magari con forme differenti, o di diverse dimensioni, o con diversi significati. Si tratta di quella componente casuale che non può mancare a un’esperienza ludica, resa ininfluente solo da pochissimi giochi di carte. Ma esistono anche dei giochi che non solo sfruttano i dadi, ma che si basano esclusivamente su questi strumenti.

Un elenco di giochi con i dadi, anche per bambini

Tra i principali di questo genere non possiamo non parlare di Tokyo (conosciuto anche come Bluff a 21). Si tratta di un gioco che parte da un minimo di due giocatori a un massimo di giocatori non definito, e che può essere giocato con due dadi a sei facce e un bicchiere non trasparente con un piattino. Un gioco molto semplice che si basa sul bluffare e non far scoprire agli altri giocatori la propria ‘bugia’.

Altro celebre gioco, questo basato più sulla strategia, da fare esclusivamente con i dadi, in particolare con cinque dadi cubici, è Yahtzee. Si tratta di un gioco che si può giocare anche in solitaria, oppure contro uno o più avversari, e di cui esistono tantissime varianti.

Questi sono forse i due giochi più popolari in assoluto. Vale la pena però citare anche questi, per un elenco completo:

– 7-11 e doppi (un gioco spesso abbinato al bere)

– Pass the Pigs (con dadi a forma di maialini)

– Perudo (altro gioco basato sul bluff)

– Sic bo (gioco d’azzardo cinese)

– Snake Eyes (gioco d’azzardo inglese)

Per i bambini, invece, tra i giochi di dadi più divertenti non possiamo che consigliare la corsa con i dadi, Ventuno, Tris, la piramide cubica e tanti altri ancora, tutti molto semplici nelle regole e nello svolgimento.

