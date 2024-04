Vi proponiamo una selezione di frasi di auguri per la pensione, sia classiche che divertenti, per festeggiare un traguardo importante.

La pensione è un momento attesissimo, che finalmente consente di godersi la vita senza doversi adattare ai ritmi frenetici del lavoro. E’ un traguardo importante e, come tale, va festeggiato al meglio. Vi proponiamo una selezione di frasi di auguri per il pensionamento, da dedicare a se stessi o agli altri.

Frasi di auguri per la pensione

Per le nuove generazioni, la pensione appare come un traguardo irraggiungibile e, molto probabilmente, lo sarà. A meno che il Governo decida di fare una legge sensata, l’età in cui si smette di lavorare si alzerà sempre di più. Mettendo da parte i problemi legislativi, quando si raggiunge il pensionamento bisogna fare una grande festa anche per altri motivi. Inizia un nuovo capitolo della vita, dove si è padroni di ogni singolo minuto della giornata. Non ci sono più orari o scadenze da rispettare e si può scegliere di dedicarsi a tutti gli hobby per cui prima non si aveva tempo. Vi proponiamo una selezione di frasi di auguri per la pensione, da dedicare a se stessi o agli altri:

Non sai quanto ti sto invidiando, ma sono felice per te! Tanti auguri di buona pensione!

Sono sicuro che tua moglie avrà molto lavoro per te… Divertiti!

La pensione è come una vacanza senza fine. Tanti auguri! Te la sei meritata!

Ti auguro una pensione piena di amore, risate e gioia. Congratulazioni!

Ti auguro una felice pensione! Te la sei completamente meritata!

La pensione è la ricompensa che ricevi per aver sopportato molti anni colleghi come me. Ti auguro il meglio!

È triste dirsi addio, ma è bello vedere che stai andando verso pascoli più verdi. Tanti auguri di buona pensione!

Non riesco a immaginare di entrare in ufficio senza vederti alla tua scrivania. Grazie per ogni singolo secondo che hai trascorso con il nostro team. Ti auguro una pensione piena di tanto riposo e divertimento!

Dì addio allo stress e dai il benvenuto alla tua pensione… Congratulazioni!

Ti auguro il miglior tempo libero possibile. Buona pensione!

Col raggiungimento della pensione potrai prendere di nuovo in mano la tua vita. Fanne un capolavoro! Tanti auguri di buona pensione!

Mi mancherà lavorare al tuo fianco in ufficio, ma mi mancherà ancora di più il tuo grande sorriso. Grazie per tutti questi anni passati insieme. Tanti auguri di buona pensione!

Ricorda che la vita ha sempre nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere… Tanti auguri di buon pensionamento!

Spero che la pensione ti dia la possibilità di fare tutto ciò che avresti sempre voluto, ma non hai mai trovato il tempo. Ti auguro il meglio!

Ti auguro una pensione piena di nient’altro che gioia e felicità. Congratulazioni!

Dopo aver scalato la montagna per tutti questi anni, puoi finalmente sederti e goderti il panorama. In bocca al lupo per tutto!

Finalmente in Pensione… Tanti Auguri!

Ti auguro tutta la felicità e la gioia che può portare la pensione! Congratulazioni!

Congratulazioni! E non dimenticare mai che la pensione può essere una fine, ma è anche un nuovo inizio!

Solo perché sei in pensione non significa che non puoi fermarti in ufficio ogni tanto per una chiacchierata. Ti aspettiamo!

Goditi la tua ritrovata libertà e sfruttala al meglio. Buona pensione!

Grazie per essere un professionista instancabile, un collega gentile e un buon amico. Ora vai e goditi la pensione!

Ti auguro la migliore pensione di sempre! Goditi questo nuovo capitolo della tua vita e divertiti a essere il capo di te stesso!

La parte migliore dell’essere in pensione è non dover mai chiedere permessi. Congratulazioni!

Ce l’hai fatta… Buona Pensione!

Andare in pensione significa fare quello che ti piace. Tanti auguri!

La parte più bella della pensione è che non devi preoccuparti di essere scoperto a non far nulla. Tantissimi auguri!

Il pensionamento va sempre festeggiato

Le frasi di auguri per la pensione possono essere indirizzate a se stessi o agli altri. Un solo consiglio: quelle più divertenti riservatele a persone con cui avete una certa confidenza, altrimenti rischiate una figuraccia.