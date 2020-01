“Sei una persona resiliente”. Il significato di questo aggettivo a volte non si conosce, ma ha una grande importanza. Scopriamo che cos’è la resilienza!

La parola “resilienza” è un sostantivo che ha due diversi significati, a seconda dell’ambito in cui si usa. Infatti un materiale con una resilienza elevata a un’ottima capacità di assorbire un urto senza rompersi; invece dal punto visto della psicologia di una persona, è la capacità di affrontare e superare un trauma o un periodo difficile della propria vita. Ma qual è la sua origine? Scopriamolo insieme facendo anche qualche esempio d’uso nella lingua italiana.

Resilienza: l’origine e il significato

L’aggettivo resiliente, da cui deriva il sostantivo resilienza, deriva dal latino “resiliens” che significa “rimbalzare”. Come già detto si tratta di una caratteristica fisica di un materiale, ma il suo prevalente viene fatto nell’ambito della psicologia.

Una persona resiliente è in grado di prendere positivamente situazione difficili e traumi che possono incorrere nella propria vita, riorganizzandosi al meglio e ripartendo. Le persone che hanno questa caratteristica sono inclini a essere ottimiste di natura e sono sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria identità.

Oltre a questo ambito, nel corso del tempo, l’uso del termine si è espanso anche all’economia: infatti un’impresa o un’azienda resiliente è in grado di superare al meglio i momenti difficili e affrontare i rischi che comportano. In pratica è in grado di gestire il cambiamento e vedere cose positive anche in quelle negative.

Esempi d’uso

Per spiegare ancora meglio il concetto, ecco qualche esempio di frase con la parola “resilienza”:

“Sei una persona resiliente? Sei in grado di superare al meglio un trauma?“;

“Quell’azienda ha dimostrato di avere grande resilienza: è stata in grado di risollevarsi in un momento difficile“;

“Ecco qual è il materiale più resiliente in assoluto!“.

