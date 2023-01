La legge di Bilancio ha inserito il bonus raccolta differenziata 2023: vediamo come funziona, a chi è destinato e come richiederlo.

Se ne parlava già nel 2019/2020 e finalmente è arrivato. Stiamo parlando del bonus raccolta differenziata 2023, stabilito dalla legge di Bilancio e rivolto soltanto ad una determinata fascia della popolazione. Vediamo come funziona e cosa è necessario fare per ottenere lo sconto.

Come funziona il bonus raccolta differenziata?

La legge di Bilancio ha inserito il bonus raccolta differenziata 2023. Sono stati stanziati ben dieci milioni di euro per l’anno corrente, con un importo massimo annuale di 20 mila euro a beneficiario. L’incentivo equivale ad un credito di imposta del 36%, che deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Il bonus punta a ridurre l’impatto ambientale, incentivando il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi. Pertanto, non è rivolto ai privati cittadini, ma a tutte le imprese che “acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro“.

ll testo della legge di Bilancio chiarisce che il bonus non mira solo a incrementare il riciclaggio di tutti gli scarti industriali non pericolosi, ma anche all’avvio del recupero energetico. Inoltre, si punta alla riduzione dell’impatto ambientale dato dai materiali di imballaggio.

Incentivo raccolta differenziata: nessuna novità per i cittadini

E’ bene sottolineare che il bonus raccolta differenziata, anche se è stato messo a punto solo nel 2023, era già stato discusso negli anni 2019 e 2020. Considerando che si tratta di un incentivo rivolto alle sole imprese e non concorre alla formazione del reddito, la domanda sorge spontanea: la legge di Bilancio non ha stabilito nulla per i privati cittadini? No, al momento non ci sono novità per la popolazione.

