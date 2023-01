Il bonus mobili 2023 è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ma ci sono alcuni cambiamenti che è bene conoscere.

La legge di Bilancio ha prorogato il bonus mobili per tutto il 2023 e il 2024. Il tetto massimo di spesa è aumentato, ma soltanto per coloro che faranno acquisti entro la fine dell’anno in corso. Vediamo, nei dettagli, cosa è cambiato rispetto al passato e quali sono i piccoli e i grandi elettrodomestici che si possono comprare.

Bonus mobili 2023: a chi spetta e come richiederlo

Il bonus mobili 2023, prorogato dalla legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2024, è leggermente cambiato rispetto agli anni passati. Innanzitutto, il tetto di spesa massimo sale da 5 mila a 8 mila euro. Il corrispettivo, però, resta sempre la detrazione Irpef pari al 50%, da riportare nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente che ha usufruito del bonus ristrutturazione 2023. Pertanto, per ottenere l’incentivo è necessario realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio: dalla manutenzione ordinaria o straordinaria alla ricostruzione di edifici danneggiati da eventi calamitosi, passando per il risanamento conservativo. Il bonus mobili 2023 copre l’acquisto di:

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione (sono esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi);

frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, devono essere di classe superiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e classe F per frigoriferi e congelatori. Ovviamente, sia i mobili che i grandi e piccoli elettrodomestici devono essere nuovi e acquistati con una modalità di pagamento tracciabile, compresi eventuali finanziamenti.

Bonus mobili 2023: nel 2024 l’importo massimo detraibile si abbassa

E’ bene sottolineare che l’importo massimo detraibile del bonus mobili nel 2024 scende a 5 mila euro, sempre suddiviso in dieci quote annuali di pari importo. Pertanto, si tratta di un dato non trascurabile, da tenere bene a mente. Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione non può essere ereditata. Quindi, alla morte del contribuente che ha acquistato mobili o elettrodomestici, i familiari non potranno usufruire dell’incentivo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG