Ci sono belle frasi sulla pioggia? Vi proponiamo una selezione di citazioni e aforismi d’autore per ricordarsi che il sereno torna sempre.

La pioggia, così come il sole, non mette tutti d’accordo: qualcuno la ama, altri la odiano. Ci sono persone che amano camminare quando c’è brutto tempo, mentre altre non escono di casa neanche sotto tortura. Eppure, a prescindere dal proprio grado di meteoropatia, le frasi sulla pioggia possono servire a riflettere sullo scorrere della vita.

Le più belle frasi sulla pioggia

Da sempre, le condizioni metereologiche vengono utilizzate per parlare degli alti e bassi della vita. La natura ci insegna che dopo la tempesta, anche quella più catastrofica, il sole torna sempre a splendere. Magari ci vogliono alcuni giorni, talvolta mesi per riassaporare la quotidianità, ma prima o poi i ritmi tornano ad essere normali. Vi proponiamo una selezione di frasi sulla pioggia per riflettere sull’argomento o, perché no, per trovare coraggio nei momenti più bui:

Alla gente piacciono le giornate di sole, a me fanno paura. Le peggiori cose si fanno a cielo sereno. Quando fa brutto uno preferisce rimandare una cattiva azione. Col sole tutto può succedere. (Erri De Luca)

Le sue giornate scorrono tranquille, simili alla pioggia che d’inverno le piace guardare dalla finestra, monotona eppure affascinante, dopotutto. Potrebbe sempre trasformarsi in temporale. O in diluvio. (Marcela Serrano)

Non essere in collera con la pioggia, semplicemente non sa come cadere verso l’alto. (Vladimir Nabokov)

Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello. (Lord Bowen)

Un acquazzone impartisce i suoi insegnamenti. Se la pioggia vi sorprende a metà strada, e camminate più in fretta per trovare un riparo, nel passare sotto alle grondaie o nei punti scoperti vi bagnerete ugualmente. Se invece ammettete sin dall’inizio la possibilità di bagnarvi, non vi darete pena, pur bagnandovi lo stesso. La stessa disposizione d’animo, per analogia, vale in altre occasioni. (Yamamoto Tsunetomo)

La pioggia è vita; la pioggia è la discesa del cielo sulla terra; senza la pioggia, non ci potrebbe essere vita. (John Updike)

Amo la pioggia, lava via le memorie dai marciapiedi della vita. (Woody Allen)

Alzi il tuo corpo verso le nuvole di pioggia, il tuo respiro si riempie d’acqua. Guardi la forma delle gocce, te stesso, riflesso come un’immagine. (Tiina Lehikoinen)

Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. (Charles Chaplin)

E piove su le tue ciglia, Ermione. Piove su le tue ciglia nere, sì che par tu pianga ma di piacere.(Gabriele D’annunzio)

Nelle lunghe giornate di pioggia, anche gli istanti sembrano stanchi, scorrono con lentezza quasi a sussurrare al mondo la loro tristezza. (Stephen Littleword)

C’è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. (Fabrizio De André)

Chi dice che il sole porta la felicità non ha mai ballato sotto la pioggia. (Anonimo)

Ho nostalgia per i fiori che si piegano sotto il vento e la pioggia. (Tso Ssu)

La prossima volta che inizia a piovere… stenditi sulla pancia, affonda il tuo mento nell’erba, e guarda come cade la pioggia dal punto di vista della rana… La visione di centinaia di fili d’erba che si inchinano e si rialzano come tasti di un pianoforte mi colpisce come uno degli spettacoli più belli del mondo. (Malcolm Margolin)

Capisci che è ora di farti delle domande sulla tua vita sociale quando fuori piove e lo vieni a sapere da Facebook anziché dalla finestra (Anonimo)

Che solidarietà quella di queste gocce di pioggia sul vetro. Non lasciano mai che nessuna di esse si suicidi da sola (Lorenzo Olivan)

Qualcuno ha mai fermato la pioggia perché un prato stava marcendo? (Sorin Cerin)

Il vento è amico dei pettegolezzi, la pioggia è amica dei sentimenti, la nebbia è amica dei complotti. (Ma Changsan)

La pioggia scivola tra le dita con la stessa facilità con cui le parole vengono soffiate dal vento, ma ha il potere di distruggere tutto il tuo mondo. (Karen Maitland)

Benché Dio sia onnipotente, non può mandare la pioggia quando il cielo è azzurro. (Proverbio Afgano)

Quando sono triste indosso la pioggia, perché possa farmi compagnia; per un istante anche il cielo è parte di me. (Stephen Littleword)

La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre fuori piove, è passeggiare sull’erba a piedi nudi, è il singhiozzo dopo che è passato. (Charlie Brown)

La fantasia è un posto dove ci piove dentro. (Italo Calvino)

Frasi sulla pioggia per trovare il coraggio che manca

La vita è tutta rose e fiori solo quando si è bambini, inutile mentire. Quando si inizia ad avere l’età della ragione, ci si rende conto che esistere equivale a pattinare sugli eventi e che non sempre gli stessi sono piacevoli. La parola resistenza, non a caso, diventa una specie di mantra. Di seguito, vi proponiamo un’altra selezione di frasi sulla pioggia utili a trovare il coraggio che manca: