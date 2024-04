Vi presentiamo una selezione di belle frasi sulla strada, utili a riflettere sul cammino che, in rari casi, può essere tutto in discesa.

La vita è un susseguirsi di salite e discese. Non è mai semplice, eppure vale sempre la pena affrontarla con il sorriso. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla strada, utili a riflettere sull’esistenza che, soltanto raramente, è tutta rose e fiori.

Le più belle frasi sulla strada

Da tempo immemore, la strada è metafora dell’esistenza umana. Può rappresentare il cammino, che per tutti non è mai del tutto in discesa, ma anche una vita difficile. Pensate, ad esempio, ai rapper o ai cosiddetti maranza, che della strada hanno fatto uno stile di vita. Oppure, ai protagonisti della famosa serie tv Mare Fuori, che “so’ cresciut ‘mmiez’a via“. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla strada, utili a riflettere sul significato del percorso che ognuno di noi decide di seguire.

Il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci si mette in cammino. (Jean Giono)

Non ricorderai i passi che hai fatto nel cammino, ma le impronte che hai lasciato. (Anonimo)

Possa il vostro cammino essere tortuoso, ventoso, solitario, pericoloso e portarvi al panorama più spettacolare. Possano le vostre montagne elevarsi fino alle nuvole e superarle. (Edward Abbey)

Il guerriero che crede nel suo cammino, non ha bisogno di dimostrare che quello degli altri è sbagliato. (Paulo Coelho)

Non lasciare tracce che il vento non possa cancellare, non adagiarti sui passi compiuti, non lasciarti trattenere, divaga per altri sentieri, rimettiti in cammino per cercare ancora. (Bruce Chatwin)

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi; non c’è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. (Jean de La Bruyère)

Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però, non trattenerti mai! (Madre Teresa di Calcutta)

Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta, ogni passo deve essere lui stesso uno meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti. (Goethe)

La vera moralità consiste non già nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente. (Mahatma Gandhi)

Due cose contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o andare per la buona strada. (Cartesio)

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. (Arturo Graf)

Per conoscere la strada che hai di fronte, chiedi a chi è sulla via del ritorno. (Proverbio cinese)

Raro cade chi ben cammina. (Leonardo da Vinci)

C’è uno scopo, ma non un percorso; quello che noi chiamiamo cammino è esitazione. (Franz Kafka)

Una strada è una strada quando cammina un uomo o camminano parecchie persone su di essa, anche se non conduce da nessuna parte. (Elis Râpeanu)

Oltrepassiamo i nostri ponti dopo esserci arrivati e ce li bruciamo alle spalle, e niente mostra il cammino percorso, tranne il ricordo dell’odore del fumo e la sensazione che una volta i nostri occhi hanno lacrimato. (Tom Stoppard)

C’è un momento in cui si compie un piccolo passo, si devia di un millimetro dalla solita via, a quel punto si è costretti a posare anche un secondo piede e d’un tratto si finisce su un percorso sconosciuto. (David Grossman)

La strada più sicura per l’inferno è il graduale pendio dolce, morbido sotto i piedi, senza brusche svolte, senza tappe, senza segnaletica. (Cs Lewis)

In ogni cammino che si biforca, da una parte vanno i nostri passi e dall’altra i nostri dubbi. (Eise Osman)

Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri. (Pitagora)

Ho voluto raggiungere la via retta per cammini retti. E così ho cominciato a errare. (Antonio Porchia)

Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada. (Buddha)

La via non può essere lasciata un solo istante. Se potessimo lasciarla, non sarebbe la via. (Confucio)

Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore. (Paulo Coelho)

Le nostre valigie logore stavano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevano altro e più lungo cammino da percorrere. Ma non importa, la strada è vita. (Jack Kerouac)

Chi segue il cammino della verità non inciampa. (Mahatma Gandhi)

Se puoi trovare un percorso senza ostacoli, probabilmente non ti porta da nessuna parte. (Frank A. Clark)

Andava piano piano, a piccole tappe, buttandosi sull’orlo quando era stanco… e gli pareva di esser sempre vissuto così, sull’orlo d’una strada metà percorsa e metà da percorrere. (Grazia Deledda)

Viaggiatore, non c’è sentiero, il sentiero si fa mentre cammini. (Antonio Machado)

Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada. (Lord Alfred Tennyson)

Ovunque andrai è lì che sarai. (Proverbio Amish)

Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. (Sant’Agostino)

Solo i demoni percorrono strade diritte. (Antoni Gaudi)

Frasi sulla strada: citazioni di grandi autori

Le frasi sulla strada non sono finite qui. Tanti autori, sia grandi che di minore importanza o popolarità, hanno dedicato pensieri profondi al cammino. Di seguito, vi proponiamo un’altra selezione di belle citazioni sul tema: