Il neologismo smombie sta diventando sempre più comune, ma cosa significa nello specifico? Scopriamolo insieme.

La parola smombie sta diventando sempre più comune, tanto che anche il dizionario Treccani ha deciso di aggiungere questo neologismo. Vediamo allora cosa significa questa particolare parola e scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Origini : è l’unione delle parole “smartphone” e “zombie”.

: è l’unione delle parole “smartphone” e “zombie”. Quando si usa : nel quotidiano, per indicare chi cammina per strada senza nemmeno alzare lo sguardo dallo smartphone.

: nel quotidiano, per indicare chi cammina per strada senza nemmeno alzare lo sguardo dallo smartphone. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di smombie

ragazza cammina marciapiede smarphone in mano

Smombie è un neologismo che si utilizza per indicare chi cammina per strada senza nemmeno alzare lo sguardo dal proprio smartphone. Queste persone sono soprattutto giovani, ma in realtà possono avere ogni età. Chi cammina guardando il cellulare e senza prestare attenzione, ovviamente, rischia di inciampare, scontrarsi con persone o attraversare la strada rischiando di essere investito.

Il termine è nato per identificare tutti i giovani che camminano come veri morti viventi sempre ipnotizzati dallo smartphone. Questa è una vera emergenza in numerose parti del mondo in quanto chi si comporta in tal modo rischia di farsi molto male. In luoghi come la Corea del Sud, ad esempio, è ritenuto un problema di ordine pubblico. Il numero di incidenti continua ad aumentare a causa della disattenzione dei pedoni.

La parola deriva dalle parole smartphone e zombie. In Germania è entrata nel dizionario Langenscheidt come neologismo nel 2015.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico il significato della parola:

“I giovani d’oggi sono quasi tutti degli smombi: non staccano mai gli occhi dal loro smartphone”.

“All’interno del dizionario della Treccani è comparso da pochi giorni il neologismo smombie, lo hai mai sentito dire?”.

“Proprio come copypasta , anche smombie è un neologismo che si sta diffondendo rapidamente”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG