Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Michele Bravi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Per la gioia dei fan, Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo con il tour 2024. L’artista, uscito con l’ultimo album intitolato Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, si esibirà nei concerti con una scaletta che promette di emozionare gli spettatori. Vediamo le date della tournée e le canzoni che porterà in scena.

Michele Bravi, le date del tour 2024

L’ultimo disco di Michele Bravi si intitola Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi ed è uscito nel mese di aprile 2024. Un album molto particolare, che per sua stessa ammissione si ispira liberamente agli scritti di Oliver Sacks. Parliamo del grande neurologo e scrittore scomparso nel 2015, autore di libri apprezzati in tutto il mondo come L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Il cantante si esibirà con alcuni dei nuovi brani e con i suoi più grandi successi nel corso del tour 2024.

I live, prodotti da Vivo Concerti, si svolgeranno presso due location importanti: il Teatro Dal Verme di Milano e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Le date da segnare in agenda sono:

12 maggio 2024 – Milano

26 maggio 2024 – Roma.

Michele Bravi, i biglietti del tour: i prezzi

I biglietti per il tour 2024 di Michele Bravi sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone e hanno prezzi variabili:

Milano: Poltronissima Gold 57,50€, Poltronissima 51,75€, Poltrona 46,00€ e Balconata 40,25€.

Roma: Platea 57,50€, Galleria 3 Central 51,75€, Galleria 3 Centrale – Posto di Balaustra Visibilità Ridotta 51,75€, Galleria 2 Laterale Numerata 40,25€ e Galleria 2 Laterale – Posto di Balaustra Visibilità Ridotta 40,25€.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Michele Bravi porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi e alcuni brani del nuovo album. Vediamo quale sarà la scaletta: