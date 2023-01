I fumatori dovranno fare i conti con una nuova stretta che riguarderà sigarette e sigarette elettroniche: ecco le novità annunciate dal Ministro della Salute.

Chi fuma sigarette elettroniche dovrà con tutta probabilità fare i conti con nuovi divieti. Il Ministro della Salute ha infatti proposto in commissione Affari sociali una nuova stretta riguardo le e-cig. I fumatori di sigarette elettroniche, nel caso tale proposta venga accettata, dovranno adeguarsi alle nuove normativi che saranno molto simili a quelle relative alle sigarette classiche. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nuovi divieti per i fumatori

Sigarette Elettroniche

Orazio Schillaci, Ministero della Salute italiano, ha proposto in commissione Affari sociali alcuni nuovi divieti per i fumatori. Questa nuova stretta riguarderà in particolare chi fuma le sigarette elettroniche che saranno infatti trattate in maniera del tutto simile alle sigarette classiche. Dopo vent’anni, dunque, la legge Sirchia sarà con tutta probabilità aggiornata con nuovi divieti per le e-cig.

Sigarette elettroniche: ecco quali saranno le novità

Durante un’audizione in commissione Affari sociali, il Ministro della Salute attualmente al Governo ha annunciato la volontà di aggiornare la legge Sirchia. Orazio Schillaci ha infatti spiegato che la stretta sul fumo sarà allargata anche alle e-cig e dunque i fumatori delle sigarette elettroniche dovranno adattarsi alle nuove regole.

“Intendo proporre l’aggiornamento e l’ampliamento della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza”, ha spiegato il Ministro della Salute. Secondo Orazio Schillaci risulta poi necessario “eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori in locali chiusi”.

Il divieto di fumo sarà poi esteso anche alle emissioni prodotte da prodotti diversi dalle sigarette classiche. Anche le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldato subiranno queste nuove strette. Altra novità sarà infine l’estensione del divieto di pubblicità a tutti i nuovi prodotti che contengono nicotina.

