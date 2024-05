Qual è il significato di Femme Fatale di Emma Marrone? La canzone promette di diventare uno dei tormentoni della prossima estate.

Dopo il successo ottenuto con Apnea al Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone è tornata dai fan con un singolo che promette di diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Si intitola Femme Fatale e racconta le emozioni che sta vivendo una donna dopo la fine di una relazione tormentata. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Femme Fatale di Emma Marrone: il significato della canzone

Uscita il 3 maggio 2024, Femme Fatale è la nuova canzone di Emma Marrone. Scritto da Jacopo Ettorre con Jvlu e Starchild, il brano ha un ritornello che entra in testa fin dal primo ascolto, così come è successo con Apena. Il singolo racconta la fine di una storia d’amore tormentata e le emozioni che riescono a suscitare i soli ricordi. In quale città ‘parlare’ del sentimento più nobile dell’animo umano se non a Parigi?

“Mentre la luna fa la soubrette di uno show varietà in onda nelle case

I miei pensieri viaggiano tra i vicoli

Fanno enormi passeggiate

E rivedo me“.

La protagonista di Femme Fatale rivede se stessa, i suoi occhi che solo il partner è stato in grado di deludere. Rivive le discussioni, di quelle che riescono a seccare le labbra, e il dolore che ha provato quando la relazione è giunta al capolinea.

“Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre“.

Il dolore bisogna viverlo, attraversarlo, perché soltanto così si potrà metabolizzare. I ricordi continueranno a bussare, come quel pensiero fisso “prima ero la tua voce, ora sei la mia croce“, ma passerà. E’ inutile improvvisarsi “Femme Fatale” quando si ha l’ingenuità di una bambina.

Ecco il video di Femme Fatale di Emma Marrone:

Femme Fatale: il testo della canzone

Ti penso in un caffè un po’ Bohemian

Mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate

Mi sembra di cadere in fondo a scalinate…

Continua per il testo integrale