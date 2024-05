Frasi per dimenticare un amore non corrisposto

Vi presentiamo una selezione di frasi sull’amore non corrisposto, utili per riflettere e voltare pagina una volta per tutte.

Le più belle frasi sull’amore non corrisposto

Avete mai avuto il cuore spezzato da un amore non corrisposto? Se la risposta è negativa siete fortunati, anzi fortunatissimi. In caso contrario, invece, sapete benissimo cosa si prova. In un primo momento sembra che il mondo cada addosso e che non ci sia più futuro. Poi, con il passare dei giorni, si metabolizza il due di picche e si va avanti. Questo, almeno, è quanto accade nella maggior parte dei casi. Alcune persone, però, potrebbero aver bisogno di un po’ di tempo in più per ricucire le ferite del cuore. Vi presentiamo una selezione di frasi sull’amore non corrisposto, utili per riflettere e voltare pagina.

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

L’amore è donare quello che non si ha a qualcuno che non lo vuole. (Jacques Lacan)

Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente. (Madre Teresa di Calcutta)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gibran)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

L’amore perdona tutto, tranne una cosa, quella di non essere amato. (Jean-Baptiste Henri Lacordaire)

Arriva un momento nella vita che devi scegliere se voltare pagina, scrivere un altro libro o semplicemente chiuderlo. (Shannon L. Alder)

In una coppia dove non esiste un amore non corrisposto, il più fortunato è l’innamorato sebbene soffra, rimarrà sempre al riparo dal vuoto che l’altro invece porta con sé. (Marco Trevisan)

Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto. (Alda Merini)

Ti lascerò volare via/Come l’ultima freccia del cuore/Tu che non hai nessuna idea/Dell’amore che provo per te/Ma era destino e senza di noi/Dovrai difenderti dai dubbi che non hai. (Marco Masini – Libera)

L’amore è più bello quando è impossibile, l’amore più assoluto non è mai reciproco. (Frédéric Beigbeder)

Abbi fede nell’amore anche quando ti fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore. (Rabindranath Tagore)

L’amore, a volte, è amare qualcuno che non ti amerà mai. (Boris Vian)

Un amore impossibile che diventa possibile non è realizzare il sogno, ma spegnerlo. Le magie svelate perdono d’interesse. (Guido Rojetti)

Dovevo stare lontana da lui, lontana da quell’amore impossibile. Dovevo farmelo passare. Non avevo scelta. (Federica Bosco)

I matrimoni senza amore sono spaventosi. Tuttavia, c’è qualcosa di peggio di un matrimonio senza amore: un matrimonio in cui esiste l’amore, ma da una parte sola, ed esiste la fiducia, ma da una parte sola. Un matrimonio in cui uno dei due cuori è destinato a essere infranto. (Oscar Wilde)

Si parla sempre delle illusioni di chi ama, ma che dire della cecità di chi non ama? (Tristan Bernard)

Scusa se son venuto qui questa sera/Da solo non riuscivo a dormire perché/Di notte ho ancor bisogno di te/Fammi entrare per favore, solo/Credevo di volare e non volo/Credevo che l’azzurro di due occhi per me/Fosse sempre cielo, non è/Fosse sempre cielo, non è. (Lucio Battisti – Fiori rosa, fiori di pesco)

Qualche volta le cose buone vanno in pezzi perché cose migliori possano accadere. (Marilyn Monroe)

Frasi per dimenticare un amore non corrisposto

E’ bene mettersi l’anima in pace: un amore non corrisposto è da considerare un amore impossibile. Inutile cambiare con la speranza di fare breccia nel cuore dell’altro perché quando la scintilla non scatta non c’è nulla da fare. L’unica cosa che si può fare è dimenticare e cercare o aspettare la persona giusta.