Le frasi su un amore impossibile possono aiutare ad alleviare una ferita del cuore che non smette di sanguinare: vediamo le più incisive.

Un amore impossibile è difficile da accettare, soprattutto per i destinatari della ‘sentenza’. Eppure, è necessario tornare a sorridere o, perché no, a far credere a quanti non sono d’accordo che quella relazione può portare all’happy end. Vediamo quali sono le frasi su un amore impossibile più incisive di sempre.

Le migliori frasi su un amore impossibile

Qualunque sia il motivo, un amore impossibile fa star male. Nella maggior parte dei casi, la persona che è coinvolta non riesce ad essere lucida e arriva ad avere un quadro chiaro della situazione soltanto quando è completamente presa dal partner. In altre circostanze, invece, può accadere che quella che all’apparenza era una relazione senza speranze si trasforma in una vera e propria favola. Di seguito, una selezione di aforismi sull’amore impossibile:

Dicevano che il nostro era un amore impossibile, ma quello che non sapevano è che noi due l’impossibile sappiamo farlo benissimo. (Gio Evan)

È uno strano dolore… Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai. (Alessandro Baricco)

Quello che ami e quello che ti ama non sono mai la stessa persona. (Chuck Palahniuk)

Di tutte le beffe che la sorte serba all’uomo, non ce n’è una più tremenda d’un amore non corrisposto. (Maksim Gorkij)

Il mio cuore non mi apparteneva più. Mi sentivo come se mi fosse stato rubato, strappato dal mio petto da qualcuno che non voleva farne parte. (Meredith T. Taylor)

L’amore non corrisposto è la maledizione infinita di un cuore solitario. (Christina Westover)

Non c’è nulla di così mortificante come innamorarsi di qualcuno che non condivide i nostri sentimenti. (Georgette Heyer)

L’amore non corrisposto è uno stato ridicolo, e fa sì che quelli che ci siano finiti dentro si comportino in modo ridicolo. (Cassandra Clare)

Se infelice è l’innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato. (Italo Calvino)

Non c’è nostalgia più dolorosa di quella delle cose che non sono mai state. (Fernando Pessoa)

La vita è troppo breve per buttarla via a inseguire un amore impossibile. (Henri-Frédéric Amiel)

Nelle infatuazioni a senso unico l’oggetto del nostro amore si limita a negarci il suo. Ci toglie qualcosa che ci aveva dato soltanto nella nostra immaginazione. (Massimo Gramellini)

Desiderare qualcosa che non si può avere fa soffrire molto: ci vuole grande maturità per ammettere che qualcosa è fuori dalla nostra portata. (Alain de Botton)

L’amore è più bello quando è impossibile, l’amore più assoluto non è mai reciproco. (Frédéric Beigbeder)

L’amore è tanto più probabile quanto più sembra impossibile. (Jules Sandeau)

Chiunque ami crede nell’impossibile. (Elizabeth Barrett Browning)

Ci sono amori di cui non pronuncerai mai più il nome, ma che vivrai per sempre nel cuore. (Isabella Melis)

Quando cerchi di trattenere una persona, la cosa più complicata è capire la differenza tra difficile, impossibile e inutile. (Fabrizio Caramagna)

Non è vero che non credi all’amore. Ci credi tanto da straziarti perché ne vedi così poco e perché quello che vedi non è mai perfetto. (Oriana Fallaci)

È meglio un amore non corrisposto che un amore corrisposto a metà. Chi ci ama poco ci fa soffrire decisamente di più di chi non ci ama affatto. (Alessia Gazzola)

È triste non essere amati, ma ancor più triste è non poter amare. (Miguel De Unamuno)

Nulla toglie il sapore dal burro di arachidi come un amore non corrisposto. (Charles M. Schulz)

L’amore spesso non è ricambiato: ma l’odio sempre. (Ugo Bernasconi)

Amore proibito: le frasi da dedicare a se stessi o agli altri

Le frasi d’amore per un amore impossibile inducono a profonde riflessioni, che non tutti colgono allo stesso modo. Pertanto, non colpevolizzatevi o non cercate colpe negli altri quando la visione della situazione non è la medesima.

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

L’amore non corrisposto è l’unico che resiste al passare del tempo: siamo fedeli soltanto a coloro che non hanno voluto amarci. (Mauro Parrini)

Dovevo stare lontana da lui, lontana da quell’amore impossibile. Dovevo farmelo passare. Non avevo scelta. (Federica Bosco)

E non era una stupida, sapeva quel che voleva. Solamente, voleva delle cose impossibili. (Cesare Pavese)

Bruciare di desiderio e tacere è la punizione più grande che possiamo infliggere a noi stessi. (Federico García Lorca)

La passione ci consacra alla sofferenza, giacché, in fondo, essa è la ricerca di un impossibile. (Georges Bataille)

Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. (Charles Bukowski)

L’unico modo per conoscere una persona è amarla senza speranza. (Walter Benjamin)

È già una felicità poter amare, anche quando ad amare si è soli. (Théophile Gautier)

Il sole è diventato pallido e la luna è diventata nera perché io l’ho amato e lui non mi ha amato. (Dorothy Parker)

La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile. (Henri-Frédéric Amiel)

L’amore infelice è la sofferenza più pesante, ma a sua volta l’amore infelice più pesante, il più tormentante, è quando l’oggetto dell’amore è tale che per sua natura non può essere amato, mentre per l’amante esso è l’unico oggetto ch’egli desidera con tutto il cuore. (Søren Kierkegaard)

Il mio più grande dolore è non poter far niente per la persona che amo. (Jim Morrison)

Hai abbassato le difese, ti sei reso vulnerabile. Hai messo un tuo tesoro, fragile come un cristallo, nelle mani di un’altra persona. Fa molto male quando quella persona non lo accoglie. (Jonah Lynch)

Quando dai a qualcuno tutto il tuo cuore e lui non lo vuole, non puoi riprenderlo indietro. Se ne è andato per sempre. (Sylvia Plath)

L’amore fugge come un’ombra l’amore reale che l’insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l’insegue. (William Shakespeare)

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. (Gabriel Garcia Marquez)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG