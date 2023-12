L’albero di Natale è arrivato anche a casa di Gorgia Palmas e Filippo Magnini: la coppia ha puntato tutto sul riciclo intelligente.

Ormai le tradizioni non si rispettano più: l’albero di Natale non si addobba l’8 dicembre, ma a novembre. D’altronde, la scienza sostiene che rende più felici anticipare questo momento, quindi perché non approfittarne? Forse è proprio a questo che ha pensato Giorgia Palmas quando ha deciso di dedicare qualche ora alla decorazione del suo Christmas tree.

Giorgia Palmas: il suo albero di Natale punta al riciclo intelligente

Anche a casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è arrivato il Natale. L’ex velina di Striscia la Notizia e il marito hanno condiviso sui social la foto del loro albero e ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio: si tratta dello stesso Christmas tree del 2022. Un abete non eccessivamente grande, che va ad occupare giusto un angolo del salone della loro casa di Milano.

Per quanto riguarda gli addobbi, anche questi sono stati rigorosamente riciclati. Giorgia e Filippo hanno puntato soprattutto su palline rosse, bianche e oro, ma spiccano anche alcune decorazioni a forma di fiocchi di neve. Non mancano, poi, dei cuoricini rossi di peluche con i nomi dei componenti della famiglia. A completare l’albero di Natale 2023 tante lucine sul giallo.

Il Natale è magico grazie ai bambini

Molto probabilmente, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno voluto addobbare in anticipo l’albero di Natale per la gioia della loro piccola Mia. Non a caso, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso con i fan una foto della figlia che, felice, ammira il Christmas tree e un cavallo a dondolo posizionato vicino. A didascalia, si legge: “Lo stupore negli occhi dei bambini è la lucina più bella di ogni Natale… Mia del nostro cuore“.