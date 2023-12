Qual è il significato di Parole vuote (La solitudine) di Tedua? La canzone analizza la solitudine e il modo con cui le persone la affrontano.

Tedua è tornato dai fan con una canzone che aveva annunciato un anno fa, lasciando però poca speranza di vederla pubblicata. Si intitola Parole vuote (La solitudine) ed è un brano molto intimo, che va ad affrontare il tema della solitudine e i modi con cui le persone la affrontano. Vediamo il significato e il testo.

Parole vuote (La solitudine) di Tedua: il significato della canzone

Uscita il 28 settembre 2023, Parole vuote (La solitudine) è la nuova canzone di Tedua, che lo vede duettare con Capo Plaza. Fino allo scorso anno, l’artista credeva che il brano non potesse veder luce perché contiene il ritornello della nota canzone di Laura Pausini. A quanto pare, lo staff della cantante emiliana ha dato l’ok e il singolo è stato pubblicato. Intimo e introspettivo, il testo racconta degli ostacoli e dei volti con cui ha dovuto fare i conti durante la sua scalata verso il successo.

“Sono caro e così grato a quel passato, ma è passato così tanto

Che non mi vedresti così, non sapresti dirmi di chi è stata la colpa

E non mi importa, tanto conta che non tornerà“.

Con Parole vuote (La solitudine) Tedua e Capo Plaza si dicono consapevoli dell’importanza di avere una persona con cui confidarsi e sottolineano che la solitudine non sempre risolve i conflitti, sia interiori che esteriori.

“Sto tornando da solo

E non mi ritrovo nelle persone

Che ho incontrato lungo la strada

E mi han lasciato solo parole vuote“.

Una canzone malinconica, che vede Tedua trasformarsi in un paroliere che va a sviscerare il tema della solitudine e i diversi modi con cui le persone la affrontano.

“Cresciuto in quei postacci, nei paesaggi, nei paraggi

Dei fantasmi vogliono farmi del male, senti il sapore del vino

Non hai nessuno vicino a cui poterlo confidare“.

Parole vuote (La solitudine) di Tedua è una vera e propria poesia. Ad ogni strofa si avverte lo struggimento del protagonista, ma si coglie anche una speranza. La speranza che possa finalmente trovare qualcuno ad attenderlo presso la Taverna dei Poeti.

Ecco il video di Parole vuote (La solitudine) di Tedua:

Parole vuote: il testo della canzone

Ho preso questa scelta e devo andare in fretta per ambire alla vetta

Se tu sei in grado di seguirmi, allora non ti lascerò più sola

E prenderò alla svelta le scelte con la testa che sbatto sulla tua finestra…

Continua per il testo integrale