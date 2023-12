Natale 2023 è speciale per Federica Pellegrini: non a caso, il suo albero è pieno di “spirito natalizio”. Ecco com’è il suo Christmas tree.

Federica Pellegrini si sta preparando all’ultimo Natale senza pargoli che girano per casa. Per l’importante occasione, l’ex campionessa ha addobbato un albero “graaaaandissimo“, che con orgoglio ha condiviso sui social. Ovviamente, il Christmas tree gronda “spirito natalizio” da tutti i pori.

Federica Pellegrini: il suo albero di Natale è pieno di “graaaaandissimo”

Il Natale 2023 è assai speciale per Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. E’ l’ultimo che passeranno in due, visto che la campionessa dovrebbe partorire tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2024. Per la grande occasione, la nuotatrice ha chiesto aiuto a mamma Franca, che l’ha aiutata ad addobbare un Christmas tree “graaaaandissimo“.

Un enorme abete, che arriva quasi fino al soffitto, con tanto di puntale a forma di stella tempestato di brillantini dorati. Le palline sono soprattutto rosse e oro, ma ci sono anche alcune decorazioni a forma di pigna e angioletti. Ovviamente, l’albero di Natale è pieno di luci. La marcia in più? La base. La Pellegrini ha puntato su elfi e folletti di diverse dimensioni. Sono tanti, per cui immaginiamo che lo “spirito natalizio” sia dato proprio da queste dolci creature.

Federica Pellegrini: ultimo Natale senza figli

“Ci siamooooo…Quest’anno serve un albero graaaaandissimo e taaaaanto spirito natalizio“, ha scritto Federica mostrando il work in progress dell’albero di Natale 2023. Ad opera compiuta, la Pellegrini ha condiviso con i fan il suo Christmas tree finito. La nuotatrice dovrebbe partorire a fine dicembre 2023 e, come confessato a Fiorello nel programma VivaRai2, dovrebbe avvenire in acqua. Sappiamo che è in dolce attesa di una femminuccia, ma il nome che la Divina e il marito Matteo hanno scelto non è stato ancora reso pubblico.