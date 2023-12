Qual è il significato della canzone Occhi Tristi dei Santi Francesi? Il brano racconta di una storia d’amore turbolenta ma necessaria.

Dopo la partecipazione a X Factor, i Santi Francesi si giocano il tutto e per tutto con la canzone Occhi tristi. Se il brano farà breccia nel cuore dei giudici di Sanremo Giovani, il duo avrà accesso al Festival 2024 con gli altri Big in gara. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Occhi tristi dei Santi Francesi: il significato della canzone

Occhi tristi è la canzone con cui i Santi Francesi provano a giocarsi un posto per il Festival di Sanremo 2024. Il duo si esibirà alla finale di Sanremo Giovani 2023, con la speranza di potersi esibire il prossimo febbraio sul palco dell’Ariston. Il brano racconta di una storia d’amore particolare, che non si dovrebbe fare altro che interrompere. Eppure, il protagonista non riesce a fare a meno del partner.

“Io non voglio più scappare

come fanno le persone

e vivere per una volta“.

Il protagonista di Occhi tristi si sente “come un animale strano“, che non riesce a fare a meno dell’oggetto del desiderio, anche quando sa che lo stesso non può fargli altro che male.

“Vorrei soltanto disegnare la tua voce

sarebbe simile a quel fiore che ti piace

e come un pazzo celebrarti sottovoce“.

Un amore distruttivo, ricco di incomprensioni, ma vitale. I ricordi, le scuse e perfino le “botte da chiunque“: niente e nessuno riesce a spegnere quel sentimento.

“Dormirò in un’altra città

tornerò spaccato a metà

ridi anche se so che fai finta

e aspettiamo domani“.

Il protagonista della canzone dei Santi Francesi è consapevole che con il partner “siamo gli occhi più tristi del mondo“, ma è altrettanto conscio che il giorno seguente torneranno a chiedersi “scusa“. Il duo ha spiegato così il significato di Occhi tristi: “E’ la volontà di fare una promessa. Alzare la testa e guardare avanti, come un fiore che piega il proprio stelo per puntare al sole. Metafora della fiducia verso il futuro, quando il presente appare buio. È la descrizione di un rapporto in cui le paure e le insicurezze fanno a botte con l’esigenza reciproca di dedicarsi tutto l’universo, abbandonarsi l’un l’altro e dissolversi, lontano da tutto. ‘Svanire è dunque la ventura delle venture’ (E. Montale)“.

Ecco il video di Occhi Tristi dei Santi Francesi:

Occhi Tristi: il testo della canzone

Ho capito l’inverno, ho

dormendoti addosso, ho

basterà un tuo sguardo e salterò…

