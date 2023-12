Tutto quello che c’è da sapere sul dogma dell’Immacolata Concezione: cos’è, cosa significa e perché si celebra l’8 dicembre.

L’8 dicembre si celebra ogni anno, orma da tempo, la festa dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Un dogma, ossia una verità di fede, secondo cui la Madonna è stata fin da subito preservata dal peccato originale dal Signore, che ne ha conservato la sua purezza fin dal momento del concepimento.

Anche se in molti ritengono che la celebrazione sia collegata però al concepimento di Gesù da parte della Vergine, in realtà la festività si ricollega al concepimento della stessa Maria, la santa immune da ogni peccato, la Madre del Signore. Proprio per questo motivo la celebrazione si inserisce fin dall’XI secolo nel percorso di avvicinamento al Natale, all’interno del periodo d’Avvento. Ma qual è il vero significato di Immacolata Concezione e perché la data scelta è quella dell’8 dicembre?

Immacolata Concezione: storia e significato

Il dogma dell’Immacolata Concezione, seppur celebrato da molti secoli, è stato proclamato ufficialmente l’8 dicembre 1854 dal pontefice Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus. Nel testo viene descritto il significato stesso di questo dogma: “La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia e un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale“.

Stata della Madonna

Come si può evincere, dunque, l’Immacolata Concezione è stata concessa alla Vergine Maria fin dal suo concepimento. Pur essendo avvenuto come per tutte le altre creature umane, dall’amore dei suoi genitori, sant’Anna e san Gioacchino, Maria non è mai stata ‘toccata’ dal peccato originale.

Questo perché nel suo destino vi era la generazione del Verbo incarnato. Maria era chiamata a portare nel Suo Grembo il Signore stesso fattosi uomo, e allo stesso tempo avrebbe dovuto dare al Verbo incarnato una natura completamente umana. Proprio per questo motivo, non essendo possibile immaginare che Dio, come somma perfezione e purezza, potesse ricevere natura umana da una creatura ‘contaminata’ dal peccato, il Signore ha deciso di prevenire da qualunque macchia Maria fin dal momento del suo concepimento.

La data dell’Immacolata Concezione: perché si celebra l’8 dicembre?

Un riferimento al dogma dell’Immacolata Concezione è presente anche nei Vangeli, in particolare al momento dell’Annunciazione. L’Angelo saluta infatti da madre di Dio con l’appellativo “Piena di Grazia“, in quanto persona totalmente piena della Vita di Dio immacolata fin nella sua costituzione.

Ma per quale motivo venne scelto, per celebrare questa festività, proprio l’8 dicembre? La decisione venne presa dallo stesso papa Pio IX in relazione alla celebrazione della nascita della Vergine. Questo giorno di festa, introdotto in Occidente nel VII secolo da papa Sergio I, era fissato l’8 settembre. In questo modo la scelta della data dell’Immacolata Concezione viene quindi a cadere esattamente nove mesi prima rispetto alla Natività della Vergine.

In questa data, nel 1857, il pontefice inaugurò e benedisse un monumento dedicato all’Immacolata nel cuore di Roma, in Piazza di Spagna. Da allora, nel giorno dell’Immacolata il papa è solito rendere omaggio alla statua della Madonna. Se Pio XII iniziò tale tradizione inviando dei fiori come omaggio, il suo successore, Giovanni XXIII, nel 1958 lasciò il Vaticano per deporre personalmente ai piedi della Vergine un cesto di rose bianche. Una consuetudine adottata poi anche dai successivi pontefici.