Antonella Clerici: per il 2023, l’albero di Natale è una vera e propria sorpresa. La conduttrice condivide la sua gioia con i fan.

Antonella Clerici è impegnata tutti i giorni in televisione, dal lunedì al venerdì, con il suo programma E’ sempre mezzogiorno. Forse è proprio per questo che il suo albero di Natale 2023 è stato una vera e propria sorpresa, fatta dal compagno Vittorio Garrone e dalla figlia Maelle.

Antonella Clerici: l’albero di Natale 2023 è una sorpresa graditissima

Anche nella casa nel bosco, la dimora dove Antonella Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, è arrivato il Natale. Per il 2023, però, la conduttrice Rai ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo uomo e della sua giovane principessa. Mentre lei non era presente, probabilmente era a Milano per il programma E’ sempre mezzogiorno, Vittorio e Maelle hanno addobbato l’albero. Al suo ritorno, Antonellina ha ammirato il capolavoro ed è esploso di gioia.

Il Christmas tree della Clerici è davvero imponente, alto più di 2 metri. E’ addobbato con palline di diverse dimensioni, sui colori del rosso, dell’oro e dell’argento. Le luci sono alternate, di color bianco e giallo. La ciliegina sulla torta? Un po’ di neve finta sparsa qua e là. L’albero di Natale è stato posizionato nella veranda al chiuso della casa nel bosco.

Antonella Clerici: finalmente un albero che sa di casa

A didascalia del video con cui ha mostrato la bellissima sorpresa di Vittorio e Maelle, Antonella ha scritto: “Pazza per il Natale“. La Clerici adora l’atmosfera di dicembre e anche le sue esclamazioni nel filmato lo dimostrano. A differenza di quello di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, il suo Christmas tree sa davvero di casa. Si vede che non c’è il tocco di un esperto del settore e questo dettaglio lo rende speciale. Poi, se aggiungiamo che è stato addobbato dalle mani amorevole del compagno e della figlia merita il massimo dei voti.