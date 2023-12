Com’è e dove si trova la casa di Giorgia? La dimora è a misura di famiglia, perfetta per lei, Emanuel Lo e il piccolo Samuel.

Considerata una delle cantanti più brave dell’intero panorama musicale italiano, Giorgia ha avuto tante soddisfazioni nel corso della sua carriera. Forse è anche grazie a queste che ha potuto acquistare una bellissima casa in una delle zone più belle di Roma. Vediamo com’è la sua dimora e dove si trova.

Giorgia: la sua casa è ‘formato famiglia’

Classe 1971 Giorgia Todrani, per tutti semplicemente Giorgia, è nata a Roma e non ha mai abbandonato la città, se non per i tour. L’artista non ha solo scelto di vivere in pianta stabile nella Capitale, ma è rimasta nel quartiere che l’ha vista crescere, ossia Monteverde. Ovviamente, con lei ci sono il compagno Emanuel Lo e il loro piccolo Samuel, venuto alla luce nel 2010 con un parto in casa.

Qualche dettaglio della dimora si può scorgere dai social, dove, seppure raramente, Giorgia mostra attimi di vita privata. La stanza maggiormente immortalata, specialmente durante il lockdown da Covid-19, è la cucina. Al centro della stanza c’è un grande tavolo in legno e la stanza è illuminata da una parete di sole finestre. Si scorge un giardino, ma potrebbe essere anche un balcone pieno di piante.

Nella sua casa non poteva mancare il pianoforte

Nella casa di una grande musicista come lei non poteva mancare il pianoforte. Lo strumento, ovviamente, è stato posizionato nel salone. Qui si nota anche una cassa per amplificare l’audio.

La casa di Giorgia, Emanuel Lo e del piccolo Samuel è a misura di famiglia. Secondo i beninformati c’è anche una zona fitness, dove sia la cantante che l’insegnante di danza si allenano quotidianamente.