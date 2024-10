“Nessuno se lo aspettava”: ecco che auto possiede Alfonso Signorini

Che auto possiede Alfonso Signorini? Il conduttore ha fatto una scelta low cost, che nessuno si sarebbe aspettato.

Da anni, ormai, Alfonso Signorini è passato dal mondo della carta stampata a quello della televisione. Un salto che gli ha concesso di diventare un volto più che popolare, ma che non lo ha spinto a montarsi la testa. Questo, almeno, è il pensiero che viene in mente guardandolo alla guida della sua auto: ecco che modello ha in garage.

Che auto ha Alfonso Signorini? Un modello low cost

Classe 1964, Alfonso Signorini ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come insegnante di latino e greco al liceo. Poi, l’amore per la carta stampata ha preso il sopravvento e ha lasciato la scuola per dedicarsi al giornalismo. Soltanto negli ultimi anni, si è trasformato prima in opinionista televisivo e successivamente in conduttore. Questo nuovo ambiente lavorativo gli ha consentito di diventare un vero e proprio personaggio tv, tanto che recentemente ha perfino ceduto alle sponsorizzazioni social in perfetto stile influencer.

La sua carriera cozza un po’ con l’auto che ha scelto di acquistare. Visti i successi professionali, da lui ci si aspetterebbe un enorme e costoso Suv, invece ha optato per una utilitaria low cost. Alfonso guida una banale Peugeot E-208 berlina di colore blu elettrico.

Quanto costa l’auto di Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini ha acquistato la sua Peugeot E-208 qualche anno fa, per cui ci teniamo a sottolineare che non possiede l’ultimissimo modello. Le caratteristiche dell’auto, però, sono pressoché rimaste invariate nel tempo. Parliamo di una vettura con 405 cm di lunghezza, 174 cm di larghezza e 143 cm di altezza, che ha fatto della comodità il suo punto di forza. Vanta un motore da 75 cavalli ed è in grado di raggiungere 170 chilometri orari.

Considerata una delle utilitarie preferite dagli italiani, ha un prezzo che potremmo definire low cost. Il modello base a benzina parte da 17.237 euro, mentre quello elettrico da 28.621 euro. La versione super accessoriata, invece, può arrivare a costare oltre 35,080 euro.