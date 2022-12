Cosa vuol dire sognare la pioggia? Si tratta quasi sempre di un disegno onirico positivo, che spinge ad attendere sempre l’arcobaleno.

La pioggia è fondamentale, non solo per gli esseri umani, ma anche per la terra e per gli animali. Vederla come protagonista in un disegno onirico, quindi, non potrà mai essere terrificante. Nella maggior parte dei casi, suggerisce di attendere sempre l’arcobaleno: vediamo cosa significa sognare la pioggia.

Sognare la pioggia: che significa?

Sognare la pioggia può essere più o meno piacevole, ma il significato dipende soprattutto dal momento che si sta vivendo. Procediamo con ordine. La pioggia è fondamentale, è vita, è purificazione. Pertanto, un disegno onirico che la vede come protagonista non potrà mai trasformarsi in un vero e proprio incubo. In alcuni casi, però, l’acqua potrebbe essere associata alle lacrime. Entrando nei dettagli, camminare sotto la pioggia indica che siete persone sicure, senza grandi problemi, ma potreste soffrire a causa della solitudine.

Sognare tanta pioggia, specialmente se fitta, è buon segno: potrebbe arrivare presto una soddisfazione economica. Se, invece, un brutto temporale rovina una giornata importante non c’è nulla di cui preoccuparsi perché indica il desiderio che, in vista di un appuntamento speciale, tutto vada nel migliore dei modi.

Niente paura: la pioggia nei sogni porta quasi sempre un messaggio positivo

Andando avanti nell’interpretazione del disegno onirico, sognare pioggia in casa indica che si sta vivendo un momento emotivo particolarmente intenso. Anche in questo caso, però, non c’è nulla di preoccupante: tutto si risolverà. Se l’acqua viene giù con il sole vivete stati d’animo contrastanti, idem se si tratta di pioggia sporca. Siete al mare o il sogno è di notte? La smorfia napoletana dice che si sta per vivere una sorta di purificazione spirituale. Infine, correre sotto la pioggia suggerisce una grande libertà, sia fisica che mentale.

