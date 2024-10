“Canta ancora” di Arisa, il significato della colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa

Qual è il significato di Canta ancora di Arisa? La canzone fa da colonna sonora al film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri.

Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, dedicato ad Andrea Spezzacatena che si è tolto la vita a 15 anni per colpa dei bulli, ha una colonna sonora bellissima. Stiamo parlando della canzone Canta ancora di Arisa: ecco il testo e il significato.

Canta ancora di Arisa: il significato della canzone

Uscita venerdì 11 ottobre 2023, Canta ancora di Arisa è stata scritta appositamente per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. La pellicola affronta il tema del bullismo, per cui la canzone vuole essere una carezza per quanti hanno il cuore in frantumi. Rosalba Pippa ha voluto omaggiare anche le madri che si trovano a piangere sulla tomba di un figlio, strappato alla vita dall’odio e dall’ignoranza.

“E se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi

Con una mano solleverei le pene che tu hai

E ti proteggerei per sempre

Perché senza di te non sono niente“.

Non sempre le vittime dei bulli hanno il coraggio di raccontare alla famiglia l’inferno che stanno vivendo. Quando accadono disgrazie, però, i genitori sono sopraffatti dal dolore e dai sensi di colpa e non tutti hanno la forza di andare avanti.

“Sei bella ancora, ti oscurano le lacrime

Anche se a volte il sole torna a splendere

Sul tuo sorriso dimesso e malinconico

Perché quel viso stanco è della donna che più amo al mondo“.

Canta ancora di Arisa affronta in modo estremamente delicato il tema del bullismo. Potrebbe quasi essere una lettera a tutte le mamme che hanno il cuore lacerato. La cantante ha dichiarato: “Con questa canzone voglio rendere omaggio al coraggio delle madri, come quella di Andrea (Spezzacatena, ndr) e ricordare a tutti che ogni vita merita rispetto e amore, nessuno deve sentirsi solo e giudicato per chi è. Le ferite del bullismo possono essere devastanti e il dolore di una madre che perde un figlio è tale che nessuna parola può lenirle. Spero che questa canzone possa essere una carezza per questi cuori infranti, un modo per dire ‘canta ancora’ nonostante tutto, la voce conta e il tuo amore vive per sempre“.

Ecco il video di Canta ancora di Arisa:

Non è l’aurora, è solo il fumo del caffè

Sei bella ancora, ricorda di pensare a te

Nei giorni strani, in quelli in cui non credi più…

