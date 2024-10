Mondo della musica in lutto: è morto a 66 anni la storica prima voce del famoso gruppo degli Iron Maiden, Paul Di’Anno.

Lutto nel mondo della musica. È morto a 66 anni Paul Di’ Anno, cantante britannico ed ex membro degli Iron Maiden, nonché prima voce del gruppo tra il 1978 e il 1981. La terribile notizia è stata condivisa tramite l’etichetta Conquest Music, per conto della famiglia del cantante che ha voluto informare i fan della tragica dipartita dell’uomo.

Morto Paul Di’Anno: l’annuncio

Paul Di’Anno

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del famoso Paul Di’Anno. L’uomo aveva 66 anni ed era stato la prima voce degli Iron Maiden, storica band heavy metal. “A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno”, si legge in una dichiarazione dell’etichetta Conquest Music pubblicata anche sui social in un post su Facebook. “Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”.

La carriera

Di’Anno, come detto, fu la voce dei primi due album “Iron Maiden” e “Killers“. Da quanto si apprende, l’uomo soffriva da tempo di problemi di salute ed era in sedia a rotelle. Nonostante le sue condizioni non ha però mai smesso di esibirsi, suonando in tre date anche in Italia.

La casa discografica Conquest Music lo ha ricordato: “Il suo primo album retrospettivo sulla carriera, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli Iron Maiden. Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria”.

Dopo l’esperienza con gli Iron Maiden, Paul aveva avuto molte collaborazioni con Battlezone e Killers, oltre a numerose uscite da solista e apparizioni varie in diversi concerti.