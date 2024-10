Sonia Bruganelli “come Chiara Ferragni” poi il retroscena sulla wild card a Ballando

Arrivano commenti e mezze verità sull’avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. Le parole in studio a La Volta Buona.

L’esperienza a Ballando con le Stelle di Sonia Bruganelli continua ad essere oggetto di discussioni nel panorama televisivo italiano. La conferma è arrivata a La Volta Buona dove si è parlato della salvataggio in extremis che la concorrente del programma di Milly Carlucci ha ricevuto con la wild card che ha permesso appunto alla donna di rimanere in trasmissione. La vicenda ha visto prendere parola diversi ospiti del salotto di Caterina Balivo tra cui Rossella Erra.

Sonia Bruganelli e il mistero della wild card a Ballando

Sonia Bruganelli

Dopo la puntata di sabato sera di Ballando con le Stelle nella quale Sonia Bruganelli è stata salvata con la wild card da parte di Sara Di Vaira, sui social e non solo si sono diffuse diverse teorie secondo cui la donna è rimasta in modo “forzato” nel programma per aiutare la trasmissione stessa a far parlare.

In questo senso, a La Volta Buona, Rossella Erra ha invece spiegato che non ci sia stato nulla di tutto questo. “Non ha fatto dispetti. Sonia ha perso lo spareggio e Sara le ha voluto dare una seconda possibilità: a Sonia e al programma. Il pubblico non la voleva aiutare? La Wild Card serve a questo”, ha spiegato la donna.

In studio si è dibattuto sulla scelta in questione, con la Erra che ha voluto persistere nel suo pensiero anche andando “contro” Laura Freddi definita “impietosa”.

Come Chiara Ferragni

Prima dell’argomento wild card, la Bruganelli è stata oggetto di analisi anche per il mea culpa sui social dove si era mostrata con fare molto semplice e abito grigio. Di fatto, la donna è stata paragonata al famoso video di Chiara Ferragni che, anche lei in outfit grigio, aveva spiegato la vicenda legata al caso pandoro. “A me è venuto da abbracciarla”, ha detto la Erra sulla bella Sonia. “Ha pianto nella video social”, ha aggiunto sottolineando che, per lei, la Bruganelli era stata sincera.