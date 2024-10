Alessandra Celentano non ci sta e smentisce la fake news sul volto di Amici

La maestra di Amici Alessandra Celentano ha voluto commentare una fake news circolata relativamente ad un volto del talent.

Sempre molto precisa e serie come insegnante, ancora di più se, nella vita privata accadono episodi spiacevoli come quello appena avvenuto. Stiamo parlando di una fake news circolata nelle ultime ore e che ha visto Alessandra Celentano chiamata in causa. La maestra ha scelto di fare chiarezza con un lungo messaggio sui social.

Alessandra Celentano e la fake news sul volto di Amici

Alessandra Celentano

La vicenda che ha coinvolto la maestra Celentano era partita da un contenuto social che l’insegnante di Amici aveva pubblicato con scritto: “Sei stata speciale per tutti noi. Ti vogliamo bene! Ciao Lalla“. Parole che da qualche media erano state fraintese facendo pensare che la prof del talent di Canale 5 si riferisse a Lalla, nota vocal coach della trasmissione.

A seguito di diverse fake news sul tema, la Celentano si è sentita in dovere di fare chiarezza: “Apprendo da vari articoli circolati sul web che il mio ultimo saluto sui social, rivolto a Lalla, la straordinaria pianista che ha accompagnato me e i miei colleghi danzatori dell’Aterballetto, è stato frainteso”, ha scritto la donna.

“Alcuni hanno erroneamente attribuito questo saluto a Lalla Francia, la nostra amata e stimata vocal coach di Amici. Desidero chiarire che la foto postata non ritraeva Lalla Francia, ma era un momento piacevole condiviso anni fa con Mihaela Aurora Godeanu (detta Lalla) e i miei colleghi di Aterballetto”.

La richiesta di verifica delle informazioni

La Cele ha sottolineato quindi l’importanza di certe notizie che vengono date e anche la necessità di informarsi con cura prima di dire qualcosa di falso: “Mi sembra doveroso precisare che, prima di scrivere articoli e fare affermazioni, sarebbe importante verificare accuratamente le informazioni. Inoltre, mi preme sottolineare che non è corretto cercare di fare “classifiche di importanza” riguardo a tragedie come queste. Le perdite sono tutte dolorose e meritano rispetto”, ha concluso la maestra.