Amici, Rudy Zerbi si scaglia contro un allievo: “Ma che ca**o vuol dire?”

Scontro ad Amici con Rudy Zerbi che se l’è presa con un allievo per un atteggiamento ritenuto “falso” e costruito. Cosa è successo.

Scintille ad Amici tra gli allievi ma anche tra Diego Lazzari e il maestro Rudy Zerbi. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, infatti, il professore è voluto intervenire per chiedere al ragazzo di esporsi e di non nascorsi, forse, per convenienza e per non perdere una parte del pubblico. Il giovane, dal canto suo, ha replicato in malo modo non accettando le accuse.

Amici, Rudy Zerbi contro Diego

Rudy Zerbi

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici trasmesso su Canale 5, come anticipato, ci sono state scintille tra gli allievi e non solo. Ai ragazzi è stato chiesto dalla produzione di stilare una classifica in base alle loro preferenze. Una situazione che ha visto Diego Lazzari non esporsi causando la reazione di Rudy Zerbi.

Il maestro è intervenuto sottolineando che certi comportamenti del ragazzo non gli siano piaciuti e che dietro la sua decisione di non schierarsi ci sarebbe la volontà di non esporsi per una strategia dovuta alla classifica o alla “telecamera”.

“Il problema allora per me sai quale è? Allora per me questa cosa è dovuta o dalla classifica o dalla telecamera. Fare una classifica significa dire le cose che non vanno e quelle che vanno. Chi va bene e chi non va bene. Io voglio che tu sia coerente, sia quando ci sono le chiacchiere tra di voi sia quando quello che dici potrebbe andare in onda”.

Diego ha reagito negando tutto e Zerbi ha rincarato la dose: “Io non posso pensare che tu non abbia opinioni artistiche sui tuoi compagni”.

Il giorno dopo il prof Zerbi si collega con i ragazzi… #Amici24 pic.twitter.com/pRI2G92OtK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2024

La reazione dell’allievo

Dopo le accuse che Zerbi ha mosso a Diego, il ragazzo ha reagito in malo modo sfogandosi prima con i compagni: “Ma poi Rudy… ma perché? Ma che ca**o di roba è? Che ca**o vuol dire? Ma che problema c’è? Io ci voglio pensare prima di dare un giudizio sulla classifica. Ma davvero che roba è tutto questo”.

A seguito della reazione di Lazzari è intervenuta anche Maria De Filippi che ha consigliato al ragazzo di calmarsi e di parlare apertamente con Rudy per spiegargli le sue ragioni.