Grande Fratello, Ilaria Galassi “censurata”: cosa ha detto

Momento di mistero al Grande Fratello con Ilaria Galassi che sembra aver ricevuto una censura da parte della regia del reality.

Qualcosa si smuove al Grande Fratello e alcuni concorrenti iniziano a pensare sempre di più “al gioco”. Attenzione quindi ad ogni minima conversazione come quella recente che pare essere stata censurata. “Vittima” dello strano episodio è stata Ilaria Galassi che mentre parlava sembra essere stata “silenziata” dalla produzione, o almeno così sostengono diversi telespettatori e utenti social.

Grande Fratello, Ilaria Galassi censurata?

Mentre la Galassi stava parlando con le altre concorrenti della Casa, ecco che la produzione sembra aver mutato la loro conversazione. Non è chiaro cosa sia stato detto nello specifico e cosa sarebbe accaduto ma la ex Non è la Rai stava parlando di certe dinamiche che si sono instaurate nel programma tra gli inquilini.

“È una roba allucinante sto gioco. Che se poi tu ci pensi questo è un gioco, siamo catapultate in gioco. Noi lo stiamo prendendo sul serio, ma questo è un gioco”.”, ha detto Pamela mentre parlava appunto con Ilaria. La Galassi dal canto suo ha replicato: “Fra l’altro ci dicono pure quello che dobbiamo fare“. Discorso che, pochi istanti dopo, non è stato possibile sentire visto che la regia pare aver mutato tutto.

ilaria: "che se poi tu ci pensi questo è un gioco, dove fra l'altro ci dicono pure quello che dobbiamo fà!" #grandefratello inutile che censuri che lo sappiamo da tempo che questo non è un reality, ma una tragicommedia scritta male! 🤡 pic.twitter.com/VWu3csM5b6 — threshold (@hey_threshold) October 20, 2024

Una new entry nella Casa

A movimentare le dinamiche al GF ci saranno anche delle novità in tema ingressi. Infatti, pare che nella Casa di Cinecittà arriverà la modella Maica Benedicto. Nelle scorse ore, infatti, piuttosto a sorpresa, la ragazza ha lasciato il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del GF, senza sapere quello che l’avrebbe attesa. Solo successivamente ha scoperto che per lei l’avventura non era ancora finita e che avrebbe avuto la possibilità di raggiungere il nostro Paese. Percorso inverso, invece, dovrebbero fare Javier e Yulia anche se sull’argomento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali.