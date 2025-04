Amici, l’eliminazione fa discutere: “Se ne va un pezzo del programma”

Nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e un eliminato. Ecco come è andata e chi ha dovuto lasciare la scuola di Canale 5.

Il Serale di Amici continua ad essere seguitissimo dai telespettatori e continua a regalare emozioni al netto di qualche critica arrivata persino da un ex professore della scuola. Anche l’ultima puntata andata in onda della fase finale del programma ha avuto grande successo e ha lasciato, per certi versi, l’amaro in bocca dopo una eliminazione decisamente discussa.

Amici, come è andata la terza puntata del Serale

La terza puntata del Serale di Amici ha riscosso grande successo tra il pubblico di Canale 5 e anche i social. Gli allievi del talent si sono dati battaglia tra canzoni emozionanti e coreografie mozzafiato. A giudicare le prestazioni degli studenti, come sempre, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario che ad ogni sfida hanno dato il proprio voto.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Le tre squadre capitanate dalle varie coppie di professori Celentano-Zerbi, Pettinelli-Lettieri e Cuccarini-Emanuel Lo hanno avuto modo di battagliare arrivando, poi, all’atto finale che ha visto sfidarsi per evitare l’eliminazione, Chiara, Trigno e Luk3. Al netto della “salvezza” ottenuta subito dalla ragazza, danzatrice del team Zerbi-Cele, i due cantanti se la sono dovuta giocare al ballottaggio finale.

L’eliminazione di Luk3 e le reazioni

Alla fine della terza puntata del Serale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che a dover lasciare la scuola doveva essere Luk3. Il giovane artista è quindi scoppiato in lacrime e a consolarlo ci hanno pensato i suoi compagni di squadra, Trigno in primis che gli ha detto: “Sei stato fantastico e hai davanti a te una carriera pazzesca”.

Piangendo, l’allievo eliminato ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta. La sua uscita, però, ha generato qualche malumore nei telespettatori e fan social. Sotto al post della trasmissione su Instagram, infatti, diversi seguaci del programma non hanno preso molto bene l’eliminazione del ragazzo. “Giovane e talentuoso, non doveva uscire così”. Altri hanno detto ancora: “Se ne va un pezzo del programma“. Diversi, però, sono stati i pareri opposti: “Tra i due era giusto si salvasse Trigno che è più bravo e meno acerbo”.